Sánchez: "Es una muy buena noticia, que refuerza la estrategia para promover cuestiones de alto impacto en la ciudadanía"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sanchez: "Oso albiste ona da, herritarrengan eragina duten ekintzak sustatzeko estrategia indartzen du eta"
EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español ha puesto en valor el trabajo realizado por el lehendakari para la puesta en marcha de la Macrorregión Atlántica, que promoverá sinergias para mejorar infraestructuras, conectividad y comunicaciones entre regiones participantes.

Pedro Sánchez Comunidad Autonóma Vasca Gobierno de España Europa Unión Europea Política

