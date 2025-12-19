EUROPAR BATASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchez: "Oso albiste ona da, herritarrengan eragina duten gaiak sustatzeko estrategia indartzen du eta"

Sánchez: “Es una muy buena noticia, que refuerza la estrategia para promover cuestiones de acto impacto en la ciudadanía”
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko presidenteak balioan jarri du lehendakariak Makroeskualde Atlantikoa abian jartzeko egindako lana, sinergiak sustatuko baititu parte hartzen duten eskualdeen artean, hala nola azpiegiturak, konektibitatea edota komunikazioak hobetzeko.

Pedro Sanchez Euskal Autonomia Erkidegoa Espainiako gobernua Europa Europar Batasuna Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X