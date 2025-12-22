Condenados seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid por la trama de corrupción ‘Púnica’
La Audiencia Nacional achaca "prácticas corruptas" al empresario David Marjaliza, responsables de Cofely y varios exalcaldes de diferentes municipios madrileños, la mayoría del PP. En total la AN ha condenado a 29 personas.
La Audiencia Nacional ha condenado a 29 personas, seis de ellas exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por delitos de corrupción cometidos mediante adjudicaciones de contratos millonarios por servicios de eficiencia energética a la empresa Cofely a cambio de comisiones y dádivas entre 2012 y 2014 en la denominada trama Púnica.
En una sentencia de 611 páginas, la Audiencia ha condenado a penas de prisión al exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo, al de Collado Villalba Agustín Juárez, al de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, todos del PP; al de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, de un partido independiente, además de al socialista José María Fraile, exregidor de Parla.
Asimismo, ha impuesto penas de prisión a los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, el primero exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles y el segundo exdiputado regional del PP y exalcalde de Sevilla La Nueva.
Para el regidor de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas, del PP, la condena es de inhabilitación especial, en tanto que han sido absueltos los de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato y de Valdemoro, José Carlos Boza, del mismo partido.
La mayor condena es para Marjaliza
La principal condena ha recaído en David Marjaliza, el corruptor de esta trama y antiguo socio de Francisco Granados -no ha sido juzgado en esta pieza-, y al que le la Audiencia le ha impuesto ocho años y dos meses de prisión.
En total, el tribunal ha considerado culpables a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas que fueron juzgadas en la pieza 6 del caso Púnica por "prácticas corruptas" para la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética a la empresa Cofely a cambio del pago de sobornos a alcaldes, autoridades y funcionarios de diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Se imponen penas de más de seis años de cárcel al entonces director general de Cofely Didier Roger Maurice, al exdirector Comercial Constantino Álvarez o al que fuera director Comercial de Cofely Pedro García Pérez. A la empresa Cofely se le ha impuesto una multa de más de 3,5 millones de euros.
A juicio del tribunal, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los directivos de Cofely y Marjaliza actuaron como una organización criminal con una planificación integral para obtener la adjudicación de contratos de eficiencia energética en ayuntamientos ofreciendo o aceptando acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban.
Varias atenuantes
El tribunal aplica la atenuante de confesión tardía para una docena de acusados, entre ellos Marjaliza y los principales responsables de Cofely.
También se les aplica la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el caso se inició el 18 de junio de 2014 y se ha sentenciado 11 años después, por lo que excede del tiempo razonable de respuesta.
El tribunal ha admitido que la sentencia se dicta once años después de que se iniciara el caso en junio de 2014, tardanza que atribuye, entre otros déficit estructurales, a "la sobrecarga de macrocausas que padece la Sala Penal de la Audiencia Nacional".
A varios de los acusados les aplica también la atenuante de reparación del daño por haber entregado diversas cantidades económicas para resarcir el daño causado.
Hasta el momento, el principal acusado en por el caso Púnica, Francisco Granados, tan solo ha sido juzgado por una cuestión tangencial a la causa, la relativa a un chivatazo que le dio un guardia civil cuando lo estaban investigando.
Te puede interesar
Homenaje en Irun a tres jóvenes gallegos asesinados por ETA hace 52 años
Las Juventudes Socialistas de Euskadi han recordado con flores en el río Bidasoa a los tres jóvenes secuestrados, torturados y desaparecidos en 1973. También han denunciado la violencia de ETA y han criticado las palabras de Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ensalzando al histórico miembro de ETA, 'Peixoto', en el día de su muerte.
Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general de los socialistas extremeños
El secretario general de los socialistas extremeños ha presentado su dimisión después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia.
Chivite dice que va a "seguir gobernando" pese a que "algunos seguirán intentando que este Gobierno se desestabilice"
En un acto de felicitación navideña este lunes en el Palacio de Navarra, la presidenta ha señalado que su gobierno llega a final de año "con la tarea hecha, con unos presupuestos aprobados y unas medidas fiscales que van a beneficiar en torno al 70 % de los contribuyentes".
El Gobierno Vasco duda de que se celebre la Comisión Mixta de Transferencias del 29 de diciembre
Ubarretxena advierte de una “marcha atrás” del Ejecutivo español en traspasos ya acordados y asegura que Euskadi no aceptará transferencias “a medias ni desvirtuadas”.
EH Bildu pacta con el Gobierno español prorrogar el escudo social durante todo 2026
Entre las medidas acordadas figuran la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la prórroga del bono social eléctrico.
Milagros Tolón asumirá Educación y Elma Saiz será la nueva portavoz del Gobierno español
Los cambios se enmarcan en la remodelación del Ejecutivo español y buscan reforzar la acción política en el tramo final de la legislatura.
El PP gana en Extremadura sin mayoría absoluta y el PSOE se desploma a su mínimo histórico
El PP consigue 29 escaños (uno más), el PSOE se queda con 18 (diez menos), VOX con 11 (seis más) y Unidas por Extremadura obtiene 7 escaños (tres más). Con estos resultados, PP sigue necesitando a Vox para gobernar.
La participación en Extremadura es del 50,60 % a las 18:00 horas, cayendo 6,52 puntos respecto a 2023
890 985 personas tienen derecho a voto este domingo. Los sondeos, incluido el CIS, coinciden en la victoria del PP sin mayoría absoluta, el acusado descenso del PSOE, el fuerte avance de Vox y la subida de Unidas.
Esteban augura elecciones generales en España en 2026
Entrevistado en La Sexta, el presidente del PNV cree que "esto no aguanta año y medio", haciendo referencia al deseo manifestado por Pedro Sánchez de agotar la legislatura y llegar hasta verano de 2027 como presidente. Estaban ha añadido que "Sánchez no puede esconder la cabeza como una avestruz, ni ponerse detrás del burladero de VOX".