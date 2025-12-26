AYESA
El PP acusa al PNV de "despreciar el progreso" por dar "un portazo" a la compra de Ayesa

El portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa considera que los jeltzales "ponen en serio peligro el arraigo de sus trabajadores y la propia empresa como tributadora fiscal", que se pregunta "cuántos millones de euros dejará de ingresar" la Hacienda foral "por una decisión política así".
Mikel Lezama, portavoz PP en Gipuzkoa
Mikel Lezama, portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Foto: Europa Press
Mikel Lezama, portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, ha criticado al PNV por "despreciar el progreso y el arraigo" y dar "un sonoro portazo a la inversión" vasca en la compra de la división tecnológica de Ayesa, de la que forma parte la antigua compañía donostiarra Ibermática.

"Hay actitudes y decisiones que definen a quienes las protagonizan y que tienen consecuencias duraderas y graves para el progreso", ha señalado el juntero popular, que ha criticado a "la principal formación política" que dirige Gipuzkoa por "atreverse a dar un sonoro portazo a la inversión en Ayesa, considerada estratégica por todos menos por quienes dirigen el territorio".

Al PNV "no le parece estratégico que Ayesa tenga su sede social en Gipuzkoa y pone en serio peligro el arraigo de sus trabajadores y la propia empresa como tributadora fiscal", advierte Lezama, que se pregunta "cuántos millones de euros dejará de ingresar" la Hacienda foral "por una decisión política así".

Lezama ha lamentado igualmente "la falta de explicaciones por parte del PNV" y le ha acusado de que algunos de sus "líderes políticos, en la sombra, pongan palos en la rueda" al progreso y al desarrollo y "frustren el arraigo y el empuje de empresas como Ayesa, para cederlas a otros que sí ansían contar con sectores productivos que son y van ser claves en el futuro".

También se cuestiona qué ocurrirá con la sede social de la compañía, si se trasladara "a Bizkaia o Álava", y cuál será "el coste para los trabajadores guipuzcoanos".

