Ayesaren erosketari "danbatekoa" eman eta "garapena mespretxatzea" egotzi dio PPk EAJri

"Zenbat milioi euro utziko ditu Foru Ogasunak horrelako erabaki politiko batengatik", galdetu du PPk Gipuzkoako Batzar Nagusietan duen bozeramaileak. Bere arabera, jeltzaleek "arrisku larrian jartzen dute langileak zein enpresa bera errotzea zerga ordaintzaile gisa".

Mikel Lezama, portavoz PP en Gipuzkoa
Mikel Lezama, PPren bozeramailea Gipuzkoako Batzar Nagusietan. Argazkia: Europa Press
EITB

Ayesaren dibisio teknologikoa erosteko euskal "inbertsioari danbatekoa ematea" leporatu dio ostiral honetan Mikel Lezama PPren Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak EAJri, "garapen ekonomikoa gutxiesten" duela iritzita.

"Jarrera eta erabaki batzuek hoerien protagonistak definitzen dituzte, eta ondorio larriak eta iraunkorrak izan ditzakete garapenean", adierazi du PPko batzarkideak, eta Gipuzkoan ordezkari gehien dituen alderdi politikoa kritikatu du, "Ayesako inbertsioari danbatekoa ematen ausartzeagatik, lurraldea kudeatzen dutenek ez beste guztiek estrategikotzat jotzen baitute".

"EAJri ez zaio estrategikoa iruditzen Ayesak egoitza soziala Gipuzkoan izatea, eta arrisku larrian jartzen du bere langileak zein enpresa bera errotzea zerga-ordaintzaile gisa", ohartarazi du Lezamak, eta Foru Ogasunak horrelako erabaki politiko batengatik "zenbat milioi euro" utziko dituen galdetu du.

Era berean, Lezamak "EAJren azalpenik eza" deitoratu du, eta bere "buruzagi politiko batzuek, itzalean, garapen ekonomikoari oztopoak jartzea eta Ayesa bezalako enpresen errotzea eta bultzada zapuztea, etorkizunean funtsezkoak izango diren sektore produktiboak izatea irrikatzen duten beste batzuei lagatzeko asmoz".

Halaber, konpainiaren egoitza sozialarekin zer gertatuko den galdetu du Lezamak, "Bizkaira edo Arabara" lekualdatuko den, eta "Gipuzkoako langileentzako kostua" zein izango den.

