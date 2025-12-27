El Gobierno Vasco afirma haber actuado con responsabilidad ante las transferencias pendientes
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha asegurado que el Gobierno Vasco ha actuado "con responsabilidad" al esperar a que "se materialicen" las transferencias pactadas con el Ejecutivo español "tal y como acordó y desea". Además, ha insistido en que "no se dan las condiciones mínimas, técnicas, económicas ni jurídicas" que permitían cumplir el acuerdo de la reunión bilateral de julio.
Antes de asistir en Bilbao al evento "Pizkundea", organizado por Euskalgintzaren Kontseilua, Bengoetxea se ha referido al hecho de que la Comisión Mixta de Transferencias, que debía celebrarse este próximo lunes para materializar los traspasos de salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo, se haya pospuesto al 16 de enero.
Según afirmó este pasado viernes el Gobierno Vasco, "a día de hoy, no se dan las condiciones necesarias" para celebrar la Comisión Mixta de Transferencias prevista para el lunes "con las debidas garantías".
"Hemos pensado que, por responsabilidad, es mejor esperar a que se materialice tal y como lo acordamos y tal y como lo queremos", ha añadido.
