Eusko Jaurlaritzak adierazi du erantzukizunez jokatu duela transferitu gabe dauden eskumenen aurrean
"Pentsatzen dugu hobe dela transferentzia horiek erabaki genuen bezala eta nahi dugun moduan gauzatu arte itxarotea", esan du Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak.
Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak ziurtatu duenez, Jaurlaritzak "erantzukizunez" jokatu du Espainiako Gobernuarekin hitzartutako transferentziak akordioan adostu bezala "gauzatu arte" itxaronda. Gainera, berretsi du gaur-gaurkoz ez direla betetzen uztaileko aldebiko bileran hitzartutako "gutxieneko baldintza tekniko, ekonomiko eta juridikoak".
Euskalgintzaren Kontseiluak antolatutako "Pizkundea" ekitaldia hasi aurretik egin ditu adierazpenok Bengoetxeak, komunikabideen aurrean. Hain zuzen ere, astelehenean Eskumenen Batzorde Mistoa egitekoa zen bilera urtarrilaren 16ra atzeratzeko erabakiaz egin du berba sailburuak.
Ostiralean Jaurlaritzak esan zuenez, "une honetan ez dira bost eskumen horiek transferitzeko baldintzak betetzen", astelehenerako aurreikusita zegoen bilera behar bezalako baldintzetan eta berme guztiekin egin nahi bada behintzat.
"Hobe da itxarotea, eskualdatzea adostu genuen bezala eta nahi dugun moduan gauza dadin", gaineratu du.
EAJrentzat "ulertezina" da Sanchezek ez betetzea Estatutua osatzeko akordioa
Estebanek esan zuen sinatutakoa ez betetzea "larria eta inbestidura akordioa urratzea" izango litzatekeela.
Transferentzien asteleheneko bilera urtarrilaren 16ra atzeratu dute, ez daudelako “beharrezko baldintzak” bermeekin egiteko
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak egin behar zuten bilera egiteko beharrezko baldintzak ez daudenez, bi aldeek atzeratzea adostu dute. Autogobernu Saileko iturriek EITBri jakinarazi diotenez, finantzaketa-sistemari buruzko gaiak konpontzeke daude oraindik.
Ayesaren erosketari "danbatekoa" eman eta "garapena mespretxatzea" egotzi dio PPk EAJri
"Zenbat milioi euro utziko ditu Foru Ogasunak horrelako erabaki politiko batengatik", galdetu du PPk Gipuzkoako Batzar Nagusietan duen bozeramaileak. Bere arabera, jeltzaleek "arrisku larrian jartzen dute langileak zein enpresa bera errotzea zerga ordaintzaile gisa".
EH Bildurentzat ulergaitza da Gipuzkoako Kutxa fundazioak Ayesa erosteko osatzen ari den euskal partzuergoan egoteari uko egitea
Maddalen Iriartek anbizio gehiago eskatu die Gipuzkoako jeltzaleei, Ayesak lurraldean duen errotzea ez galtzeko. "Gipuzkoak ez du ahotsik izango Ayesan, hala erabaki dutelako bertako elite politiko eta finantzieroek", deitoratu du Iriartek.
Feijook ukatu egin du Mazonen mezuak ezabatu izana, eta ziurtatu du bete duela epaileak eskatutakoa
Eskatutako WhatsAppak epaitegira bidali dituela adierazi du PPko buruak, eta telematikoki deklaratzea eskatu du.
PSOE bat dator Felipe VI .ak elkarbizitzarako egindako deiarekin, estremismoen mehatxuaren aurrean
Cristina Narbona PSOEko presidenteak bat egin du Espainiako erregeak Gabonetako mezuan egindako "administrazio publikoen eta alderdi politikoen erantzunkidetasunerako deiarekin", eta bere alderdiak bere ekintzetan "eredugarritasunik handiena bermatzeko lan egiteko" konpromisoa agertu du.
Podemos Euskadi: "Zein erraza den bizikidetzaz aritzea jauregi batetik egiten duzunean"
Podemos Euskadik Felipe VI.aren Gabonetako hitzaldia kritikatu du. Leticia Jimenezek azaldu duenez, elkarbizitzan oinarritu da hitzaldia, gehiengo sozialaren benetako arazoak alde batera utziz.
Euskadiko PPren ustez, Espainiako erregearen hitzaldia "lezio bikaina" da demokratentzat
Euskadiko Alderdi Popularreko idazkari nagusi Esther Martinezen ustez, Felipe VI.a Espainiako erregearen Gabon gaueko hitzaldia "lezio bikaina" izan zen demokratentzat, demokrazia eta askatasuna defendatzeko egindako deiagatik. "Herritarren erantzukizunari dei egiteko lezio baliotsua, askatasunean oinarritutako bizikidetzatik abiatuta, erronkak eraiki eta aurre egin ahal izateko", ziurtatu du.
EAJk faltan bota ditu diktadurari, euskal eta kataluniar nazioei eta euskarari buruzko aipamenak Erregearen diskurtsoan
Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak Felipe VI.aren Gabonetako diskurtsoan hainbat hutsune somatu dituela esan du, besteak beste, frankismoaren amaierari eta diktadura eta Trantsizioko dokumentuak desklasifikatu beharrari buruzko erreferentzia esplizituagoa, baita euskal eta kataluniar nazioaren aitortza ere. Vaquerok ere deitoratu du Erregeak ez aipatzea euskararen erabilerari lotutako azken eraso eta eztabaidak, aurten garrantzi berezia izan dutenak.