Estas han sido las principales noticias políticas de este año
El lehendakari Imanol Pradales ha tratado este año de marcar su propio perfil, mientras que en el Estado español el conflicto político ha alcanzado su punto álgido a mitad de legislatura, hasta comprometer las riendas de Pedro Sánchez.
Cesado un concejal del PSOE de un pueblo de Jaén por aparecer en un vídeo entonando cánticos machistas
Tanto el gobierno local como el Partido Socialista han mostrado su "profundo rechazo" ante el vídeo del edil Manuel Cortés. Así, le han abierto un expediente disciplinario, pedirán suspenderle de militancia y que ponga su acta de concejal a disposición del partido.
Multitudinaria manifestación en Azpeitia en apoyo a los 43 ciudadanos investigados en dos casos
Cientos de personas han salido a la calle en Azpeitia en solidaridad con 43 vecinos y vecinas que serán juzgados en enero y febrero, 20 de ellas por una protesta contra VOX y otras 23 por unos incidentes relacionados con una pintada. La marcha ha sido convocada por la Plataforma contra la represión de Azpeitia bajo el lema "Frente a la represión, solidaridad de clase".
Covite denuncia actos por los presos de ETA en Navidades
En varios mensajes difundido en sus redes sociales el Colectivo de Víctimas del Terrorismo critica que "la izquierda abertzale -Sortu y EH Bildu- y sus satélites, como Sare, siguen pidiendo más impunidad para todos los etarras".
El Gobierno Vasco afirma haber actuado con responsabilidad ante las transferencias pendientes
"Hemos pensado que, por responsabilidad, es mejor esperar a que se materialice tal y como lo acordamos y tal y como lo queremos", ha señalado la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea.
El PNV ve "incomprensible" que no se cumpla el acuerdo firmado por Sánchez para completar el Estatuto
Esteban ya advertió de que, si no se cumplía, sería algo "grave y un incumplimiento del acuerdo de investidura".
La falta de "plenas garantías" obliga a aplazar la reunión de transferencias al 16 de enero
Según fuentes del Gobierno Vasco consultadas por EITB, no se dan las condiciones para celebrar la reunión con el Gobierno de España, que estaba prevista para el próximo lunes, 29 de diciembre.
El PP acusa al PNV de "despreciar el progreso" por dar "un portazo" a la compra de Ayesa
El portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa considera que los jeltzales "ponen en serio peligro el arraigo de sus trabajadores y la propia empresa como tributadora fiscal", que se pregunta "cuántos millones de euros dejará de ingresar" la Hacienda foral "por una decisión política así".
EH Bildu considera incomprensible que la fundación Kutxa renuncie a formar parte del consorcio para la compra de Ayesa
Maddalen Iriarte ha pedido más ambición a los jeltzales guipuzcoanos para no perder el arraigo de Ayesa en el territorio. "Gipuzkoa no va a tener voz en Ayesa, porque así lo han elegido las élites políticas y financieras del territorio", ha lamentado Iriarte.
Feijóo niega haber borrado mensajes con Mazón y asegura que ha cumplido con la jueza
El líder del PP afirma que ha remitido al juzgado los WhatsApp solicitados y pide declarar por vía telemática como testigo