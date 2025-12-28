ANUARIO
Estas han sido las principales noticias políticas de este año

Honakoak izan dira aurten politika arloko albiste nagusiak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Honakoak izan dira aurten politika arloko albiste nagusiak
EITB

Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales ha tratado este año de marcar su propio perfil, mientras que en el Estado español el conflicto político ha alcanzado su punto álgido a mitad de legislatura, hasta comprometer las riendas de Pedro Sánchez. 

Comunidad Autonóma Vasca Gobierno Vasco Imanol Pradales España Política

