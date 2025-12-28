URTEKARIA
Honakoak izan dira aurten politika arloko albiste nagusiak

18:00 - 20:00
EITB

Aldaketaren aldarriaren bidetik, berezko nortasuna erakusten saiatu da aurten Imanol Pradales lehendakaria. Espainiar Estatuan, ordea, gatazka politikoak goia jo du legegintzaldi erdian, Pedro Sanchezen agintea kolokan jarri arte.  

