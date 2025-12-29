Valoración
Feijóo sentencia que 2025 ha sido "el colapso total del sanchismo"

MADRID, 29/12/2025.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación para hacer el balance del año 2025, este lunes en la sede del partido, en Madrid. EFE/Zipi Aragón
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Feijooren iritziz, 2025 “sanchismoaren erabateko kolapsoaren urtea” izan da
EITB

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enumerado un total de “10 fracasos” del Gobierno español este año, entre ellos la vivienda, la política migratoria y la “desconfianza internacional”. Por eso, ha sentenciado que este año ha sido “el colapso total del sanchismo”.

