La falta de garantías en las transferencias retrasa la Comisión Mixta prevista para hoy

La falta de garantías para materializar el traspaso de las cinco materias que debían cerrarse este lunes en la Comisión Mixta de Transferencias ha obligado a posponer la reunión entre los gobiernos vasco y español. Ambos ejecutivos se han dado tres semanas más de plazo, hasta el 16 de enero, para acordar todos los extremos.

La Comisión Mixta de Transferencias tenía previsto cerrar ese lunes los traspasos de salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo. Todas ellas fueron pactadas en la reunión bilateral de julio.

Según la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el Gobierno Vasco ha actuado "con responsabilidad" al esperar a que "se materialicen" las transferencias pactadas con el Ejecutivo central "tal y como acordó y desea". Además, ha insistido en que "no se dan las condiciones mínimas, técnicas, económicas ni jurídicas" pactadas.

La reunión fue retrasada el pasado viernes, días después de la reunión entre la consejera de e Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Ya entonces, el ejecutivo vasco vio avances, aunque también "obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes".

El ejecutivo español ha reiterado su compromiso con cumplir con el Estatuto de Gernika, aunque ha matizado que actualmente no hay garantías jurídicas para materializar dichos traspasos, especialmente en el caso de la Seguridad Social.

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, afirmó ayer en una entrevista que, tras este "incumplimiento" del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los jeltzales tienes "las manos libres para votar que no" en el Congreso, ya que no pertenecen "al bloque sanchista".

