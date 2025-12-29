La falta de garantías en las transferencias retrasa la Comisión Mixta prevista para hoy
La falta de garantías para materializar el traspaso de las cinco materias que debían cerrarse este lunes en la Comisión Mixta de Transferencias ha obligado a posponer la reunión entre los gobiernos vasco y español. Ambos ejecutivos se han dado tres semanas más de plazo, hasta el 16 de enero, para acordar todos los extremos.
La Comisión Mixta de Transferencias tenía previsto cerrar ese lunes los traspasos de salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo. Todas ellas fueron pactadas en la reunión bilateral de julio.
Según la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el Gobierno Vasco ha actuado "con responsabilidad" al esperar a que "se materialicen" las transferencias pactadas con el Ejecutivo central "tal y como acordó y desea". Además, ha insistido en que "no se dan las condiciones mínimas, técnicas, económicas ni jurídicas" pactadas.
La reunión fue retrasada el pasado viernes, días después de la reunión entre la consejera de e Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Ya entonces, el ejecutivo vasco vio avances, aunque también "obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes".
El ejecutivo español ha reiterado su compromiso con cumplir con el Estatuto de Gernika, aunque ha matizado que actualmente no hay garantías jurídicas para materializar dichos traspasos, especialmente en el caso de la Seguridad Social.
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, afirmó ayer en una entrevista que, tras este "incumplimiento" del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los jeltzales tienes "las manos libres para votar que no" en el Congreso, ya que no pertenecen "al bloque sanchista".
Te puede interesar
Otxandiano cree que la actitud del PNV en el Congreso "no cambiará mucho" pese al incumplimiento en el traspaso de competencias
En este sentido, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha manifestado que el PNV no ha formado parte de "un bloque" que aporte un respaldo permanente ni tenga "un programa compartido" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que no cree que "la dinámica parlamentaria cambie mucho".
Estas han sido las principales noticias políticas de este año
El lehendakari Imanol Pradales ha tratado este año de marcar su propio perfil, mientras que en el Estado español el conflicto político ha alcanzado su punto álgido a mitad de legislatura, hasta comprometer las riendas de Pedro Sánchez.
Cesado un concejal del PSOE de un pueblo de Jaén por aparecer en un vídeo entonando cánticos machistas
Tanto el gobierno local como el Partido Socialista han mostrado su "profundo rechazo" ante el vídeo del edil Manuel Cortés. Así, le han abierto un expediente disciplinario, pedirán suspenderle de militancia y que ponga su acta de concejal a disposición del partido.
Multitudinaria manifestación en Azpeitia en apoyo a los 43 ciudadanos investigados en dos casos
Cientos de personas han salido a la calle en Azpeitia en solidaridad con 43 vecinos y vecinas que serán juzgados en enero y febrero, 20 de ellas por una protesta contra VOX y otras 23 por unos incidentes relacionados con una pintada. La marcha ha sido convocada por la Plataforma contra la represión de Azpeitia bajo el lema "Frente a la represión, solidaridad de clase".
Covite denuncia actos por los presos de ETA en Navidades
En varios mensajes difundido en sus redes sociales el Colectivo de Víctimas del Terrorismo critica que "la izquierda abertzale -Sortu y EH Bildu- y sus satélites, como Sare, siguen pidiendo más impunidad para todos los etarras".
El Gobierno Vasco afirma haber actuado con responsabilidad ante las transferencias pendientes
"Hemos pensado que, por responsabilidad, es mejor esperar a que se materialice tal y como lo acordamos y tal y como lo queremos", ha señalado la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea.
El PNV ve "incomprensible" que no se cumpla el acuerdo firmado por Sánchez para completar el Estatuto
Esteban ya advertió de que, si no se cumplía, sería algo "grave y un incumplimiento del acuerdo de investidura".
La falta de "plenas garantías" obliga a aplazar la reunión de transferencias al 16 de enero
Según fuentes del Gobierno Vasco consultadas por EITB, no se dan las condiciones para celebrar la reunión con el Gobierno de España, que estaba prevista para el próximo lunes, 29 de diciembre.
El PP acusa al PNV de "despreciar el progreso" por dar "un portazo" a la compra de Ayesa
El portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa considera que los jeltzales "ponen en serio peligro el arraigo de sus trabajadores y la propia empresa como tributadora fiscal", que se pregunta "cuántos millones de euros dejará de ingresar" la Hacienda foral "por una decisión política así".