Gaurko aurreikusita zegoen Aldebiko Batzordearen bilera atzeratu dute, eskumenak transferitzeko berme nahikorik ez zegoelako
Batzarra ostiralean utzi zuten bertan behera, uztailean hitzartutako "gutxieneko baldintza tekniko, ekonomiko eta juridikoak" betetzen ez zirela ikusita. Urtarrilaren 16rako egin dute berriro hitzordua bi aldeek.
Gaur egin behar zuten Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak bost eskumenen transferentzia ixteko Transferentzien Aldebiko Batzordearen bilera, baina azkenean, jakina denez, batzarra bertan behera geratu da eskualdatzea gauzatzeko bermerik ez dagoela iritzita. Urtarrilaren 16rako egin dute hitzordua bi aldeek.
Honakoen inguruko akordioa itxi behar zuten gobernuek: Itsas salbamenduko eskualdaketak, Barakaldoko makineria egiaztatzeko zentroa, eskola-asegurua, Gizarte Segurantzaren ordaindutakoaren araberakoak ez diren prestazioak eta langabezia-prestazioak. Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak uztailean, akordio politiko baten bidez, adostu zituzten denak.
Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak ziurtatu duenez, Jaurlaritzak "erantzukizunez" jokatu du Espainiako Gobernuarekin hitzartutako transferentziak akordioan adostu bezala "gauzatu arte" itxaronda. Gainera, berretsi du gaur-gaurkoz ez direla betetzen adostutako "gutxieneko baldintza tekniko, ekonomiko eta juridikoak".
Batzarra ostiralean atzeratu zuten, Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburua eta Elma Saiz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroa Madrilen bildu eta egun eskasera. Orduko hartan, aurrerapausoak ikusi zituen Jaurlaritzak, baina baita "oztopo tekniko, administratibo eta ekonomiko nabarmenak" ere.
Espainiako Gobernuak Gernikako Estatutua betetzeko konpromisoa berretsi du, baina zehaztu du gaur egun ez dagoela berme juridikorik eskualdatze horiek gauzatzeko, batez ere Gizarte Segurantzaren kasuan.
Ingurumari horretan, Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileari "ulertezina" iruditu zaio Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak hitzartutako akordio politikoa ez betetzea, eta gauzak horrela, uste du jeltzaleek "eskuak libre" dituztela Kongresuan PSOEren neurrien kontra bozkatzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Otxandianok uste du EAJk Kongresuan duen jarrera ez dela "asko aldatuko", nahiz eta eskuduntzen eskualdatzea ez bete
Zentzu horretan, EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi du EAJ ez dela izan "babes iraunkorra ematen duen bloke baten parte", eta ez duela Pedro Sanchezen Gobernuarekin "programa partekatu bat", beraz, ez du uste "dinamika parlamentarioa asko aldatuko denik".
Jaengo herri bateko PSOEko zinegotzi bat kargutik kendu dute bideo batean kantu matxistak egiteagatik
Martosko udal gobernuak eta Alderdi Sozialistak "erabat" gaitzetsi dute Manuel Cortes zinegotziaren jarrera. Hala, diziplina-espedientea ireki diote, behin-behinean alderditik botako dute eta zinegotzi akta alderdiaren esku uzteko eskatuko diote.
Honakoak izan dira aurten politika arloko albiste nagusiak
Aldaketaren aldarriaren bidetik, berezko nortasuna erakusten saiatu da aurten Imanol Pradales lehendakaria. Espainian, ordea, gatazka politikoak goia jo du legegintzaldiaren erdian, Pedro Sanchezen agintea kolokan jartzeraino.
Manifestazio jendetsua Azpeitian, bi kasutan auzipetutako 43 herritarren alde
Manifestazioa izan da iluntzean Azpeitian, VOX-en kontra mobilizatzeagatik ikertuta dauden 20 lagunei eta pintaketa baten harira auzipetu zituzten beste 23 herritarrei elkartasuna adierazteko. Urtarrilean eta otsailean epaituko dituzte guztiak. Jendetza batu da Azpeitia Errepresioaren Aurka plataformak deituta, "Errepresioaren aurrean, klase elkartasuna" lelopean egin duten manifestazioan.
ETAko presoen aldeko ekintzak izan direla Gabonetan salatu du Covitek
Terrorismoaren Biktimen Kolektiboak bere sare sozialetan zabaldu dituen hainbat mezutan kritikatu duenez, "ezker abertzaleak -Sortuk eta EH Bilduk- eta bere sateliteek, Sarek kasu, zigorgabetasun handiagoa eskatzen jarraitzen dute ETAkide guztientzat".
Eusko Jaurlaritzak adierazi du erantzukizunez jokatu duela transferitu gabe dauden eskumenen aurrean
"Pentsatzen dugu hobe dela transferentzia horiek erabaki genuen bezala eta nahi dugun moduan gauzatu arte itxarotea", esan du Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak.
EAJrentzat "ulertezina" da Sanchezek ez betetzea Estatutua osatzeko akordioa
Estebanek esan zuen sinatutakoa ez betetzea "larria eta inbestidura akordioa urratzea" izango litzatekeela.
Transferentzien asteleheneko bilera urtarrilaren 16ra atzeratu dute, ez daudelako “beharrezko baldintzak” bermeekin egiteko
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak egin behar zuten bilera egiteko beharrezko baldintzak ez daudenez, bi aldeek atzeratzea adostu dute. Autogobernu Saileko iturriek EITBri jakinarazi diotenez, finantzaketa-sistemari buruzko gaiak konpontzeke daude oraindik.
Ayesaren erosketari "danbatekoa" eman eta "garapena mespretxatzea" egotzi dio PPk EAJri
"Zenbat milioi euro utziko ditu Foru Ogasunak horrelako erabaki politiko batengatik", galdetu du PPk Gipuzkoako Batzar Nagusietan duen bozeramaileak. Bere arabera, jeltzaleek "arrisku larrian jartzen dute langileak zein enpresa bera errotzea zerga ordaintzaile gisa".