Un informe encargado por el PSOE sobre sus pagos descarta financiación ilegal pero halla gastos "llamativos"
Una auditoría forense encargada por el PSOE a dos catedráticos descarta la existencia de financiación ilegal en la formación porque no hay indicios de fondos no declarados o no trazados. Sin embargo, el análisis ha hallado algunos gastos "llamativos" cargados por la Secretaría de Organización de José Luis Ábalos, entre los que figuran una comida para nueve comensales el Día de Navidad de 2019 en Valencia o gastos "extraordinarios" en la marisquería La Chalana.
Los gastos se consideran excesivos cuando exceden los 60 euros por comensal y representan entre el 4 y el 25 %, según el año, de los 126 858 euros pasados por el departamento de Ábalos durante su etapa como secretario de Organización.
En concreto, este análisis estudia los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido. La principal conclusión del informe es que el sistema de caja del PSOE tiene un origen plenamente trazable y documentado, procedente del remanente de cada ejercicio y de las reposiciones en efectivo desde la cuenta que el partido tiene en el BBVA que cuentan con justificante bancario individual y coinciden con los importes y fechas registrados en el libro Mayor - donde se detallan las transacciones-.
Los expertos no detectan movimientos de efectivo que puedan considerarse ajenos a los circuitos ordinarios de la tesorería del PSOE. Así lo recoge el informe que el partido anunció en julio para descartar irregularidades en sus cuentas y que ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el marco de la pieza separada del caso Koldo que mantiene a dos de sus secretarios de Organización, Ábalos y su sucesor Santos Cerdán,a un paso del banquillo.
El informe considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo analizado es " coherente, cerrado y verificable" porque "todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas".
Recibos "llamativos" de hasta 332 euros por un menú
En cambio, este informe sí ha encontrado algunos comprobantes de gasto "llamativos" pasados por la Secretaría de Organización en el periodo en el que Ábalos estaba al frente.
Las liquidaciones superan los 2.000 euros y engloban múltiples recibos. Aunque muchos de los comprobantes, que el PSOE conserva, se ven ya con dificultad, se apunta a que la mayoría de los gastos, salvo algún repostaje y algún billete, se hicieron en restaurantes en el "eje Madrid-Valencia" y no solían exceder los 60 euros por comensal.
Pero hay excepciones, como tres facturas un mismo día para las que "no resulta evidente la explicación", otras dos en La Chalana a las 23:58 de un día de enero de 2020, un menú por 332 euros en este mismo restaurante, o el recibo de cien euros por persona tras comer centollo y ostras. Los gastos que superan el umbral de los 60 euros por comensal eran el 4% en 2018, pero en 2020 alcanzaron el 25 %.
A los catedráticos también les llama la atención un restaurante en La Massana (Andorra), una factura de Bruselas y otra de Brujas, ambas en Bélgica, al considerarlas localizaciones "llamativas".
Tras recibir este informe la pasada semana, el PSOE descarta financiación ilegal, pero tiene pendiente analizar los comprobantes de gastos y cotejar los recibos y transportes con la agenda de la Secretaría de Organización.
Toca ahora analizar si los investigados se han aprovechado del PSOE pasando gastos que no se corresponden con su actividad política y ver así si hay algún tipo de estafa de la que hayan podido ser víctimas, indican fuentes socialistas.
