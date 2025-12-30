IKERKETA
PSOEk alderdiaren ordainketei buruz eskatutako txostenak baztertu egin du legez kanpoko finantzaketa, baina gastu "deigarriak" aurkitu ditu

Besteak beste, 300 euro baino gehiagoko menuek eta Belgikako jatetxeetako otorduek eman diete arreta txostena egin dutenei. PSOEk 2017 eta 2024 bitartean eskudirutan egindako ordainketak aztertzea du helburu azterlanak.

ejecutiva federal psoe
PSOEk eskatutako txostenak baztertu egin du legez kanpoko finantzaketa. EFEren artxiboko argazkia
author image

EITB

Azken eguneratzea

PSOEk bi katedraduni eskatutako ikuskaritza batek baztertu egin du alderdian legez kanpoko finantzaketa egotea, uste baitute ez dela aitortu gabeko edo trazatu gabeko funtsen zantzurik izan. Hala ere, ikerketan Jose Luis Abalosen Antolakuntza Idazkaritzak egindako gastu "deigarri" batzuk aurkitu dituzte, besteak beste, 2019ko Eguberri Egunean Valentzian bederatzi mahaikiderentzako bazkari bat eta La Chalana itsas-jatetxean egindako "ezohiko" gastuak.

Alderdi Sozialistak uztailean bere kontuetan irregulartasunak baztertzeko iragarritako txostenak nabarmendu du ez dagoela diru mugimendu irregularrik, diruzaintzako zirkuitu arruntetatik kanpo. Txostena Ismael Moreno Auzitegi Nazionaleko epaileari bidali diote, Koldoren auzitik banatuta aztertzen ari diren kasuan; izan ere, Antolakuntza idazkarietako bi, Abalos eta bere ondorengo Santos Cerdan, ikertzen ari dira.

Txostenaren arabera, PSOEren kutxa-sistema "koherentea”, da, egiaztatu daitekeena; izan ere, " sarrera guztiek banku-jatorria dute edo aurrerakinen doikuntzei erantzuten diete. Ateratako diru guztia, gainera, behar bezala dokumentatuta dago".

Ordainagiri "deigarriak”

Txostenean, ordea, Abalos buru zen aldian Antolakuntza Idazkaritzatik igarotako gastu-egiaztagiri "deigarri" batzuk aurkitu dira. 2019ko Eguberri Egunean Valentzian bederatzi mahaikiderentzako bazkari bat eta La Chalana jatetxean "ezohiko" gastuak, kasu. Txostenak nabarmendu duenez, mahaikide bakoitzeko 60 euroko muga gainditzen duten gastuak % 4 ziren 2018an, baina 2020an % 25era igo ziren.

Horrez gain, katedradunen iritziz deigarria da La Massanako (Andorra) jatetxe bateko ordainagiria, Bruselako faktura bat eta Brujaseko beste bat, biak Belgikan.

Joan den astean txosten hori jaso ondoren, PSOEk baztertu egin du legez kanpoko finantzaketa, baina gastuen egiaztagiriak aztertzeke ditu, Antolakuntza Idazkaritzaren agendarekin alderatu beharko baitira.

Orain, ikertuak PSOEz baliatu diren aztertu beharko du alderdiak, haien jarduera politikoarekin bat ez datozen gastuei begiratuta. 

Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Politika

