La Fiscalía pide al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia contra García Ortiz

La Fiscalía considera que se han vulnerado varios de los derechos fundamentales del ex fiscal general del Estado.
Declaración de Álvaro García Ortíz
Álvaro García Ortiz durante el juicio. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Fiskaltzak Garcia Ortizen aurkako epaia baliogabetzeko eskatu dio Auzitegi Gorenari
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, condenado a una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, solicita la nulidad al estimar que se han vulnerado varios de los derechos fundamentales del ex fiscal general del Estado. 

El fallo del Tribunal Supremo supuso la dimisión de García Ortiz

La sentencia, suscrita por la mayoría de cinco miembros del tribunal, consideró probado que fue el fiscal general o una persona de su entorno, y con su conocimiento, quien filtró a la Cadena Ser el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, aceptaba en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de una conformidad con el fiscal que le investigaba.

El voto particular de dos magistradas progresistas del Supremo, que apoyaban la absolución, por su parte, no consideró probado que García Ortiz filtrara el correo. 

