Fiskaltzak Garcia Ortizen aurkako epaia baliogabetzeko eskatu dio Auzitegi Gorenari

Espainiako fiskal nagusi ohiaren oinarrizko eskubide batzuk urratu direla iritzi dio Fiskaltzak eta horregatik eskatu du epaia baliogabetzeko. 

Álvaro García Ortiz epaiketan. Artxiboko argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alvaro Garcia Ortiz Espainiako fiskal nagusi ohiaren kontrako epaia baliogabetzeko eskatu dio Fiskaltzak Auzitegi Gorenari, haren oinarrizko eskubideak urratu direlakoan. 

Gorenak bi urteko inhabilitazioa ezarri zion Estatuko fiskal nagusi kargurako, bai eta 7.200 euroko isuna ere, Alberto Gonzalez Amadorren (Isabel Diaz Ayusoren bikotekidea) datu erreserbatuak plazaratzeagatik.

Auzitegi Gorenaren zigorraren ondotik Garcia Ortizek dimisioa eman zuen pasa den azaroaren 24an. 

Epaimahaiak (zazpi magistratutatik bostek) frogatutzat jo zuen berak edo bere inguruko norbaitek, bera jakitun zela, Gonzalez Amadorren abokatuaren mezu elektronikoa filtratu ziola Ser irrati kateari. Mezu horretan Ogasunari iruzur egin eta bi delitu fiskal egin izana aitortzen zuen Diaz Ayusoren bikotekideak.

Beste bi magistratuk boto partikularra eman zuten. Horien esanetan, ezin da frogatutzat jo Garcia Ortizek filtratu zuela mezu elektronikoa. 

