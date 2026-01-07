Chivite remodelará el Gobierno de Navarra con la destitución de Félix Taberna y Amparo López
La presidenta del Gobierno de Navarra prepara una remodelación de su Ejecutivo, del que saldrían el vicepresidente primero, Félix Taberna, y la portavoz Amparo López. La decisión será anunciada este jueves por la propia Chivite en una comparecencia ante los medios.
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, anunciará previsiblemente este jueves una remodelación que afectará a la parte socialista de su Ejecutivo. Según ha adelantado ya el Diario de Navarra en su edición digital, dejarían el Gobierno de Navarra el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López.
De los trece consejeros con los que cuenta el Gobierno navarro, ocho corresponden al PSN-PSOE. Los otros dos socios del Ejecutivo Foral, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, cuentan con cuatro y una consejería respectivamente, que no está previsto que se vean afectadas.
Desde que María Chivite tomó posesión por segunda vez como presidenta de Navarra en 2023, su Ejecutivo ha afrontado dos cambios, el primero el del consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, por su nombramiento como secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. A Cigudosa le sustituyó Patricia Fanlo quien hace aproximadamente un año fue cesada por Chivite, dando paso a Juan Luis García al frente del departamento.
