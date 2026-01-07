NAFARROAKO GOBERNUA
Chivitek Nafarroako Gobernua birmoldatuko du, Felix Taberna eta Amparo Lopez kargutik kenduta

Ostegun honetan egingo du agerraldia hedabideen aurrean Nafarroako Gobernuko presidenteak, erabakiaren inguruko azalpenak emateko. 

PAMPLONA, 03/09/2025.- La presidenta de Navarra, María Chivite, a instancia de la Junta de Portavoces, comparece este miércoles en comisión para explicar las iniciativas y reuniones para sacar adelante la iniciativa empresarial promovida por el grupo chino Qinghai en Mina Muga y la posterior renuncia del grupo inversor. EFE/ Villar López
Maria Chivite, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Gobernuaren egituran aldaketak iragarriko ditu ostegun honetan Maria Chivite presidenteak. Diario de Navarra egunkariak aurreratu duenez, bi alderdikide kenduko ditu kargutik: Felix Taberna lehen presidenteordea eta Presidentetza eta Berdintasun kontseilaria eta Amparo Lopez Foru Gobernuaren eleduna eta Barne, Funtzio Publiko eta Justizia kontseilaria. 

Nafarroako Gobernuak egun dituen hamahiru kontseilarietatik zortzi PSN-PSOEkoak dira, Geroa Baik lau ditu eta Contigo-Zurekin koalizioak, bakarra. Ez da uste aldaketek azken bi talde horiei eragingo dietenik. 

Chivitek 2023an kargua hartu zuenetik, bigarren aldiz birmoldatuko du Gobernua. Aurrenekoan, Juan Cruz Cigudosa Unibertsitate, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilaria kendu zun kargutik,  Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitateetako Estatu idazkari izendatu zutelako. Patricia Fanlok hartu zuen Cigudosaren lekukoa,  baina duela urtebete inguru, Fanlo ere kargutik kendu zuten, eta haren lekuan Juan Luis Garcia dago egun. 

 

 

