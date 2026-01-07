El juez envía a juicio a Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá

El juez ha decretado la apertura de juicio oral contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021 y lo ha citado el día 15 de enero para notificarle esa decisión.

El titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, lo envía a juicio en contra del criterio del fiscal, que considera que "no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito" y tampoco se ha acreditado si el político tenía claro de que aquella "relación sexual" no la deseaba la actriz.

Fue el pasado mes de noviembre cuando el instructor procesó a Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Elisa Mouliaá, por su parte, pide que se le condene a tres años de prisión por un delito continuado de abuso sexual (existente en el Código Penal anterior a la Ley del Solo sí es sí) y que la indemnice con 30 000 euros.

Errejón dimitió de todos sus cargos políticos el 24 de octubre de 2024 tras publicarse en redes acusaciones anónimas de violencia machista en su contra. Ese mismo día Mouilaá publicó que había sido "víctima de acoso sexual" y le denunció ante la Policía.