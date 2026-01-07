Epaileak epaiketara bidali du Iñigo Errejon, Elisa Mouliaaren aurkako ustezko sexu-erasoengatik
Magistratuak urtarrilaren 15erako deitu du bozeramaile ohia. Fiskaltzak, berriz, ez du Errejon akusatuko, eta auzia artxibatzeko eskatu du, zantzu nahikorik ez dagoelako.
Epaileak ahozko epaiketa hasteko agindua eman du Iñigo Errejon Sumarren bozeramaile ohiaren aurka, 2021eko urrian Elisa Mouliaa aktoreari egin omen zizkion sexu-erasoengatik, eta urtarrilaren 15erako deitu du erabaki hori jakinarazteko.
Adolfo Carretero instrukzio epaileak azitara bidali du bozeramaile ohia, fiskalaren irizpidearen aurka. Izan ere, pasa den abenduan Fiskaltzak esan zuen ez duela eskatuko Errejoni zigorrik ezar diezaioten, ez delako "behar bezala justifikatu delitua egin izana", eta ez delako egiaztatu Errejonek argi ote zuen "sexu-harreman" hura aktoreak nahi izan gabe egin zuela.
Epailearen iritziz, eta hamahiru hilabeteko ikerketaren ondoren, salatzailearen zein ikertuaren bertsioak, haren peritu eta dokumentu frogak ikusita, salaketak badu oinarririk, eta, esan bezala, urrats bat aurrera ematea erabaki du. Mouliaaren deklarazioan egon zitezkeen kontraesanei dagokienez, epaileak berak azaldu du argitu zituela, galdeketa luze eta sakon baten ondoren. Izan ere, galdeketa horretan koherentziari eutsi zion une oro.
Bien bitartean, Elisa Mouliaak, hiru urteko kartzela-zigorra eskatu du, sexu-abusuaren delitu jarraitua egiteagatik, baita 30.000 euroko kalte-ordaina ematea ere.
Errejonek kargu politiko guztiak utzi zituen 2024ko urriaren 24an, indarkeria matxistarekin loturiko bere aurkako mezu anonimoak sareetan argitaratu ondoren. Egun horretan bertan, Mouilaak "sexu-jazarpenaren biktima" izan zela argitaratu zuen, eta Poliziaren aurrean politikari ohiaren aurkako salaketa jarri zuen.
Zure interesekoa izan daiteke
Auzitegi Gorenak berretsi egin ditu Arantza Zulueta eta Jon Enparantza abokatuei ezarritako zigorrak
"Erakunde terroristako kide" izatea leporatuta 2022an Auzitegi Nazionalak ezarritako zigorrak berretsi ditu, zazpi urte eta erdikoa Zuluetarentzat eta laukoa Enparantzarentzat, haien helegiteak baztertuta. Naia Zuriarrain eta Iker Sarriegiren helegiteak partzialki onartu ditu Gorenak eta urtebete murriztu die, ardura gutxiago zutela onartuta.
Donostiak ahalik eta gehien mugatu ditu hotel eta ostatu turistikoen lizentziak
Udalak lurzoruaren bizitegi-erabilera babestu du, etxebizitzarako sarbidea lehenesteko eta auzoetara hedatzea saihesteko.
Abalos eta Koldo herri-epaimahai batek epaitzea baztertu du Auzitegi Gorenak
Leopoldo Puente epailearen arabera, ikertzen ari diren delituak Auzitegi Nazionalaren eskumenekoak badira ere, Abalos foruduna da, eta horregatik hartu du Auzitegi Gorenak auzia bere gain.
Ubarretxena: "Amorrua ematen dit transferentzien bileretan konformatzeko esateak"
Autogobernu sailburua "Egun On" saioan izan da eta transferentzien inguruan Espainiako Gobernuak izandako jarrera kritikatu du, bileretan "honezkero asko" daukagula entzun behar izan baitute eta horrek haserrea eragiten diela azpimarratu du. Euskarari dagokionez, "euskara zalantzan jartzeak" larritzen dituela nabarmendu du.
Sortuk Xabier Iraola proposatu du idazkari nagusirako, Rodriguezek kargua utzi ostean
Bozketa urtarrilaren 21etik 23ra izango da, eta hurrengo egunean amaituko da Sorturen IV. Kongresua, Ficoban (Irun), alderdi politiko horrek ohar batean jakinarazi duenez. Alderdiak zehaztu duenez, gaur jakinaraziko da Kontseilu Nazionalak zuzendaritzarako aurkeztuko duen 15 laguneko talde osoa.
Sanchez talde parlamentarioekin bilduko da astelehenetik aurrera Espainiak Ukrainan izan behar duen zeregina aztertzeko
Boluntarioen Koalizioa Parisen bildu da, Ukrainan su-etena lortu eta gerra amaitutakoan egin beharrekoaz hitz egiteko. Espainiako Gobernuko presidenteak, gainera, Ukrainan soldadu espainiarrek "bake misio" batean parte hartzeko aukerari atea ireki dio.
Lehendakariak Galesekin eta Fukushimarekin aliantza estrategikoen sarea indartuz hasiko du 2026a
Imanol Pradalesek Galesekin eta Fukushimarekin dituen Elkar Ulertzeko Memorandumak berrituko ditu datozen egunotan Ajuria Enean, nazioarteko diplomaziak markatutako aste batean.
Maduroren aurkakoen poza, atxiloketa ospatzean, Bilbon
Euskadin, Venezuelako komunitatea bereziki ugaria da Bizkaian, eta gaur arratsaldean Nicolas Maduroren atxiloketa ospatzeko elkarretaratzea egin dute Bilboko udaletxearen aurrean. EAJko eta PPko kideak ere bertan izan dira.
Venezuelari egindako "eraso inperialista" salatu dute ehunka lagunek Hego Euskal Herriko hiriburuetan
Hainbat eragile politiko, sindikal eta sozialek osatzen duten Hegoak plataforma internazionalistak deitu ditu elkarretaratzeak "Eraso inperialistarik ez. Venezuelak burujabetza. Herriarekin bat! "lelopean. EH Bildu Podemos eta IUNen babesa izan dute.