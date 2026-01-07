San Sebastián restringe al máximo las licencias de hoteles y alojamientos turísticos
El Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para restringir al máximo la concesión de licencias de hoteles, apartamentos y viviendas de uso turístico en la ciudad.
La medida, que responde a la “inquietud ciudadana por el derecho a la vivienda”, según explicó el alcalde, Jon Insausti, parte del principio de que “las viviendas son para vivir” y de que la oferta turística actual “ya es suficiente”. La reforma del PGOU limita la creación de nuevas plazas turísticas dentro del marco legal y protege las parcelas residenciales, impidiendo que se implanten alojamientos allí donde esté prevista vivienda.
La normativa establece una suspensión general de nuevos usos de hospedaje en barrios como Antiguo-Ondarreta, Ategorrieta-Ulia, Centro, Gros e Ibaeta. En el resto de la ciudad, solo se permitirá este uso en un máximo del 10 % de las parcelas terciarias, una excepción mínima para evitar problemas legales.
La Parte Vieja queda fuera de esta modificación por considerarse ya zona saturada, manteniéndose la regulación vigente desde 2020. Tampoco afecta a campings, agroturismos ni casas rurales en suelo no urbanizable. El texto será aprobado definitivamente en el pleno municipal de enero.
