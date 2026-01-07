Hirigintza eta etxebizitza
Donostiak ahalik eta gehien mugatu ditu hotel eta ostatu turistikoen lizentziak

Udalak lurzoruaren bizitegi-erabilera babestu du, etxebizitzarako sarbidea lehenesteko eta auzoetara hedatzea saihesteko.

Donostiako Udalak behin betiko onartu du Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa, hirian erabilera turistikoko hotel, apartamentu eta etxebizitzen lizentziak ahalik eta gehien murrizteko.

Jon Insausti alkateak azaldu duenez, “etxebizitza eskubidearen inguruko herritarren ezinegonari” erantzuten dio neurriak, “etxebizitzak bizitzeko" direla eta egungo eskaintza turistikoa “honezkero nahikoa" dela abiapuntu hartuta. Erreformak mugatu egiten du plaza turistiko berriak sortzea lege-esparruaren barruan, eta bizitegi-lursailak babesten ditu, bizilekuak egitea aurreikusita dagoen tokietan ostatuak ezartzea eragozteko.

Zenbait auzotan (Antigua-Ondarreta, Ategorrieta-Ulia, Erdialdea, Gros eta Ibaeta) ostatu-erabilera berriak erabat etetea ezartzen du araudiak. Hiriaren gainerakoan, hirugarren sektoreko partzelen % 10ean bakarrik baimenduko da erabilera hori, eta hori gutxieneko salbuespen bat izango da, lege-arazoak saihesteko.

Alde Zaharra aldaketa horretatik kanpo geratzen da, eremu asea dela jotzen delako, eta 2020tik indarrean dagoen araudiari eutsiko zaio. Lurzoru urbanizaezineko kanpin, nekazaritza-turismo eta landetxeei ere ez die eragiten. Testua behin betiko onartuko dute urtarrileko udal batzarrean.

Donostiako Udala Etxebizitza Politika

