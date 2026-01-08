El PNV confirma la voluntad de EH Bildu para sacar adelante el proyecto de presupuestos de 2026 de Vitoria-Gasteiz
La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha señalado que las propuestas de EH Bildu "deberían compartir el espíritu" del proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno municipal. "Yo no tengo líneas rojas ni socios prioritarios. A mí lo que me importa son las propuestas que los grupos políticos hagan de cara a mejorar la vida de las persnas que vivimos en Vitoria-Gasteiz", ha añadido Artolazabal.
