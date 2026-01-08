Vitoria-Gasteiz
Gasteizko 2026ko aurrekontu proiektua aurrera ateratzeko EH Bilduren borondatea berretsi du EAJk

Beatriz Artolazabal. Argazkia: EITB.

Gasteizko Udaleko alkateordeak adierazi duenez, EH Bilduren proposamenek Udal Gobernuak aurkeztutako aurrekontu proiektuaren "espirituarekin bat etorri beharko lukete". "Nik ez daukat marra gorririk, ezta lehentasunezko bazkiderik ere. Niri axola zaidana da talde politikoek Gasteizen bizi garen pertsianen bizitza hobetzeko egiten dituzten proposamenak", gaineratu du Artolazabalek.

