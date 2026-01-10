Hoy es noticia
PSE-EE
Andueza fija como objetivo "irrenunciable" del PSE-EE liderar Euskadi en 2027

Andueza fija como objetivo “irrenunciable” del PSE-EE liderar Euskadi en 2027
Euskaraz irakurri: Sozialistek "herritarren arazo eta kezkei irtenbidea" ematen dietela azpimarratu du Anduezak
author image

EITB

Última actualización

El dirigente del PSE-EE se ha reunido con cargos de su partido, y ha protagonizado una intervención con la vista puesta ya en las elecciones forales y municipales de 2027, cuyo "objetivo irrenunciable" sigue siendo liderar Euskadi. Andueza ha asegurado que "resulta casi una broma" que el alcalde de San Sebastián "trate de apuntarse el éxito" del Topo, cuando se trata de un proyecto "que lleva sello socialista". 

Eneko Andueza PSE EE Comunidad Autonóma Vasca Donostia-San Sebastián Política

