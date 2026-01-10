Albiste da
Sozialistek "herritarren arazo eta kezkei irtenbidea" ematen dietela esan du Anduezak

Andueza fija como objetivo “irrenunciable” del PSE-EE liderar Euskadi en 2027
PSE-EEko buruzagia alderdikideekin bildu da, 2027ko foru eta udal hauteskundeak hizpide hartuta. Sozialistek “herritarrei entzun” eta “herritarren arazo eta kezkei irtenbidea” ematen dietela esan du. Erronka handiei aurre egiteko gizartea prestatzen ari direla gaineratu du. Halaber, Donostiako Topoa hiri-proiektua dela nabarmendu du, eta PSE-EEri esker gauzatu dela azpimarratu du

