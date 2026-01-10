Hoy es noticia
PP
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Garrido responsabiliza a PNV y PSE de la "preocupante" situación económica de Euskadi

PP
18:00 - 20:00
Laura Garrido (PP)
Euskaraz irakurri: Garridok (PP) EAJri eta PSEri leporatu die Euskadiren egoera ekonomiko "kezkagarria"
author image

EITB

Última actualización

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha responsabilizado a los sucesivos gobiernos autonómicos de coalición PNV-PSE de que "Euskadi deje de ser una economía puntera" y de que sus indicadores económicos sean "peores que en el resto de España", algo "preocupante".

Política Economía PP Vasco

Te puede interesar

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza fija como objetivo "irrenunciable" del PSE-EE liderar Euskadi en 2027

El dirigente del PSE-EE se ha reunido con cargos de su partido, y ha protagonizado una intervención con la vista puesta ya en las elecciones forales y municipales de 2027, cuyo "objetivo irrenunciable" sigue siendo liderar Euskadi. Andueza ha asegurado que "resulta casi una broma" que el alcalde de San Sebastián "trate de apuntarse el éxito" del Topo, cuando se trata de un proyecto "que lleva sello socialista". 
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Remírez y Jurío toman posesión como nuevos consejeros del Gobierno de Navarra

Javier Remírez e Inmaculada Jurío han tomado este viernes posesión de sus cargos como vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad y como consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, respectivamente.  Ambos, miembros de la Ejecutiva del PSN-PSOE, regresan al Gobierno Foral tras la decisión de la presidenta de Navarra de cesar a Félix Taberna y Amparo López con el objetivo, según ha indicado la propia María Chivite, de "preservar la estabilidad y afrontar con un nuevo impulso político y de gestión el último tramo de la presente legislatura”.
Cargar más
Publicidad
X