Garrido responsabiliza a PNV y PSE de la "preocupante" situación económica de Euskadi
La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha responsabilizado a los sucesivos gobiernos autonómicos de coalición PNV-PSE de que "Euskadi deje de ser una economía puntera" y de que sus indicadores económicos sean "peores que en el resto de España", algo "preocupante".
