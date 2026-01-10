EAJ eta PSE jo ditu Garridok Euskadiko egoera ekonomiko "kezkagarriaren" erantzule
EAJ-PSE koalizioaren gobernuari leporatu dio PPren Legebiltzarreko bozeramaileak "Euskadik puntako ekonomia ez izatea", eta bere adierazle ekonomikoak "Espainiako gainerako erkidegoetakoak baino okerragoak" izatea, "kezkagarritzat" jo duen kontua.
Zure interesekoa izan daiteke
Sozialistek "herritarren arazo eta kezkei irtenbidea" ematen dietela esan du Anduezak
PSE-EEko idazkari nagusia alderdikideekin izan da gaur Donostian, eta 2027ko foru eta udal hauteskundeak hizpide hartuta, sozialistek “herritarrei entzun” eta “herritarren arazo eta kezkei irtenbidea” ematen dietela adierazi du. Erronka handiei aurre egiteko gizartea prestatzen ari direla esan du, eta Donostiako Topoa hiri-proiektua dela nabarmendu, eta PSE-EEri esker gauzatu dela azpimarratu du.
Otegik Hego Euskal Herriko "zerrenda bateratua" aldarrikatu du Espainiako hauteskundeetan “herri gisa hitz egiteko"
Koalizio subiranistak batzar nagusia egin du Bilbon 2026ari begirako erronkak partekatu eta hauteskunde ziklo berri baten aurrean jarrera zehazteko. EH Bilduren koordinatzaile nagusiak nabarmendu duenez, euren hautua “herri bezala jokatzea" izango da, "ez alderdi bezala”.
"Gatazkaren ondorioei behin betiko konponbidea" ematea eskatzeko manifestazioa egingo du arratsaldean Sarek
Martxa 17:00etan abiatuko da Casillatik, "Ezin da gehiago luzatu" lelopean. Sareren esanetan, azken urteotan "asko aurreratu da" eta "azken fase batean gaude", baina erakunde publiko batzuen partetik "borondatea falta da" eta hori aldarrikatuko du gaurko mobilizazioan.
Chivitek ukatu egin du Belateko obren gainkostuak asmo politikoei erantzutea
Nafarroako presidenteak agerraldia egin du ostiral honetan Nafarroako Parlamentuko Foru Erregimeneko Batzordean, eta azaldu du Foru Gobernuaren nahia dela obrekin jarraitzea eta amaitzea.
Feijook aurrez esandakoa zuzendu du eta epaileari esan dio Mazonek ez ziola tragediaren unean uneko informazioa eman
PPko presidenteak Catarrojako epailearen azaldu duenez, "akatsa" izan zen Valentziako Generalitateko orduko buruaren aldetik unean uneko informazioa jaso zuela esatea. Are gehiago, Feijook gaineratu du 2024ko urriaren 29an ez zuela Mazonekin hitz egin 19:59ak arte.
EAJk irabaziko luke berriro Bizkaian, 1-2 eserleku gehiagorekin, baina babesa behar du oraindik
EH Bilduk bigarren lekuan jarraituko luke, eta bi eserleku irabazita, gaur egun dituen 15 eserlekuetatik 17 izatera pasako litazteke; PSE-EEk hirugarren indar izaten jarraituko luke, 7-8 batzarkiderekin (8 ditu orain).
EH Bilduk akordioa lortu du Gorroñorekin Gernikako aurrekontuak bermatzeko eta "funtsezko proiektuak desblokeatzeko"
Koalizio abertzaleak jakitera eman duenez, 820.000 euroko aurrekontua izango dute. "Ez da gobernu itun bat, ez da egonkortasun akordio bat, eta ez dira EH Bilduren aurrekontuak, baina Gernikarentzat baliagarria da".
Mikel Irujo, Industria kontseilaria: "Koalizio gobernua da eta bakoitzak erabakitzen ditugu gure kontseilariak"
Mikel Irujo Nafarroako Gobernuko Industria kontseilari eta Geroa Baiko kideak azaldu duenez, Maria Chivite presidenteak hartu du Felix Taberna eta Amparo Lopez kontseilariak kargugabetzeko erabakia. "Gure elkarlana azken momentura arte bikaina izan da bai Felix Taberna eta bai Amparo Lopezekin", gaineratu du.
Remirezek eta Juriok Nafarroako Gobernuko kontseilari kargua hartu dute
Javier Remirezek lehen presidenteorde, Presidentetza eta Berdintasun kontseilaria eta Gobernu bozeramaile kargua hartu du. Jurio, bestalde, Barne kontseilari berria izango da. Biak, PSN-PSOEko Zuzendaritza Batzordeko kideak, Foru Gobernura itzuliko dira Nafarroako presidenteak Felix Taberna eta Amparo Lopez kargutik kentzea erabaki ostean.