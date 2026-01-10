Albiste da
PP
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAJ eta PSE jo ditu Garridok Euskadiko egoera ekonomiko "kezkagarriaren" erantzule

PP
18:00 - 20:00
Laura Garrido (PP)
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAJ-PSE koalizioaren gobernuari leporatu dio PPren Legebiltzarreko bozeramaileak "Euskadik puntako ekonomia ez izatea", eta bere adierazle ekonomikoak "Espainiako gainerako erkidegoetakoak baino okerragoak" izatea, "kezkagarritzat" jo duen kontua.

Politika Ekonomia Euskadiko Alderdi Popularra

Zure interesekoa izan daiteke

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sozialistek "herritarren arazo eta kezkei irtenbidea" ematen dietela esan du Anduezak

PSE-EEko idazkari nagusia alderdikideekin izan da gaur Donostian, eta 2027ko foru eta udal hauteskundeak hizpide hartuta, sozialistek “herritarrei entzun” eta “herritarren arazo eta kezkei irtenbidea” ematen dietela adierazi du. Erronka handiei aurre egiteko gizartea prestatzen ari direla esan du, eta Donostiako Topoa hiri-proiektua dela nabarmendu, eta PSE-EEri esker gauzatu dela azpimarratu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X