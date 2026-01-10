Hoy es noticia
ASAMBLEA GENERAL
Otegi reitera su propuesta de "candidatura conjunta" de Hego Euskal Herria para "hablar como pueblo" en las elecciones españolas

La coalición soberanista ha celebrado su asamblea general en Bilbao para compartir los retos de cara a 2026 y definir posición ante un eventual nuevo ciclo electoral. Arnaldo Otegi ha destacado que EH Bildu "actuará como pueblo, no como partido".

Otegi, durante su discurso ante la asamblea general de EH Bildu. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Otegik Hego Euskal Herriko "zerrenda bateratua" aldarrikatu du Espainiako hauteskunde orokorretan “herri gisa hitz egiteko"
EITB

Última actualización

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha vuelto a defender una "candidatura unitaria" de Hego Euskal Herria de cara a unas eventuales Elecciones Generales en el Estado español. En su opinión, más allá de la fecha de los comicios, el "debate" es "con qué objetivos y con qué propuestas" se presentarán las fuerzas políticas. En ese sentido, ha indicado que la concurrencia de varias formaciones en una lista única posibilitaría "hablar como pueblo".

El dirigente abertzale ha realizado estas declaraciones durante la apertura de la Asamblea General que la formación soberanista celebra en Bilbao para definir su estrategia para 2026, un año que considera "clave" para la política vasca, hacer balance de la iniciativa "Diálogo nacional" adoptada en la conferencia política del pasado septiembre —conversaciones con la ciudadanía y diferentes agentes para conocer sus inquietudes— y aprobar un nuevo reglamento electoral interno. 

Otegi ha denunciado el “juego de la especulación” sobre cuándo se celebrarán comicios generales, y ha subrayado que la propuesta de EH Bildu "supera la división territorial" y ofrece a la ciudadanía de Hego Euskal Herria "la oportunidad de hablar como pueblo". “Nuestra propuesta ofrece la posibilidad de expresar la voluntad democrática popular y nacional vasca en las elecciones españolas”, ha añadido.  En ese sentido, ha adelantado que EH Bildu “actuará como pueblo, y no como partido”.

Según ha precisado, EH Bildu aboga por acordar "un programa de mínimos", ya que "hay diferencias" entre las formaciones y "no defendemos todos las mismas políticas o proyectos estratégicos". "Y si todos coincidimos en que Euskal Herria es una nación de siete territorios que tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro, que el euskera es nuestra lengua nacional y que todos los vascos tenemos los mismos derechos en toda Euskal Herria, podemos hacer una lista que ponga detrás a un millón de vascos para decirle al Estado que ésta es la voluntad nacional democrática popular de este pueblo. Esa es nuestra oferta", ha aclarado. 

Por otra parte, y en referencia a las conclusiones del "Diálogo Nacional" Otegi ha explicado que las preocupaciones y retos que tiene la ciudadanía "no van en consonancia con la agenda y la conversación pública que plantean las élites" y ha subrayado que EH Bildu apostará por las primeras en "las decisiones importantes" que deberá tomar en los próximos meses y años. “Ante el autoritarismo o en la dinámica de la liberación nacional o la defensa democrática de Euskal Herria tendremos que tomar algunas decisiones o hacer propuestas. Estamos preparados para ello y tenemos claro lo que tenemos que hacer”, ha incidido.

Por último, Otegi ha aprovechado su intervención para hacer una referencia a la situación internacional y ha explicado que en la mesa política realizará un análisis de la misma este lunes. No obstante, ha adelantado que ante "el nuevo orden internacional" EH Bildu "siempre defenderá la libertad, independencia, autodeterminación y la paz de los pueblos". 

