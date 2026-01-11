El Gobierno Vasco califica de "alarmante" la falta de garantías para materializar los cinco traspasos suscritos con el Gobierno español
La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha afirmado, en declaraciones a EITB, que el acuerdo es cuestión de "voluntad política", y ha confiado en que el gobierno de Sánchez "cumpla" con lo pactado. "Si no es así, tendríamos que hacer una lectura de incumplimiento grave de los acuerdos suscritos entre dos gobiernos y nos llevaría a otro escenario institucional y político."
"Alarmante". Es la palabra elegida por la vicelehendakari Ibone Bengoetxea para describir, a día de hoy, la situación de las negociaciones entre el Gobierno Vasco y el Gobierno español de cara a la próxima reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, fijada para el próximo viernes, que debería materializar las cinco transferencias pactadas entre el lehendakari Pradales y el propio presidente Sánchez en julio.
La también consejera de Cultura y Política Lingüística ha querido lanzar la voz de alarma, en declaraciones exclusivas a EITB, sobre las negociaciones competenciales que ya vivieron un momento "preocupante" hace unas semanas, cuando se retrasó la reunión bilateral prevista inicialmente para el 29 de diciembre. Ya entonces, el ejecutivo vasco constató que no se daban "las condiciones necesarias" para que hacer la reunión "con las debidas garantías".
En términos parecidos, Bengoetxea ha insistido hoy que, a escasos cinco días de la nueva reunión, "no se dan las condiciones" para que esta Comisión se pueda producir "con todas las garantías para que las transferencias pendientes se puedan materializar tal como se suscribieron". Un contexto que "no es serio", ni "aceptable" para el Gobierno Vasco, que subraya, no obstante, que "seguirá trabajando" para solventar los "desencuentros" surgidos en torno a la Seguridad Social y "otros flecos técnicos" detectados en otras de las transferencias pendientes.
La vicelehendakari ha afirmado que "quiero creer que no hay mala fe", y ha señalado que "todo escollo técnico" se puede solventar con "voluntad política". "Quiero creer que, con voluntad política, todos los escollos son salvables y que la Comisión se va a materializar con todas las garantías. Si no es así, ya no podemos utilizar excusas de plazos exiguos o escollos técnicos", ha argumentado.
En este sentido, ha advertido de que, de no celebrarse la Comisión Mixta, el Gobierno Vasco realizaría "una lectura de incumplimiento grave de los acuerdos suscritos entre dos gobiernos", que llevaría al ejecutivo a "otro escenario institucional y político", aunque no ha precisado cuál. “Es el momento de cumplir", ha añadido.
Por último, ha pedido "no especular" con una posible merma en el número de traspasos y ha anunciado que el Gobierno Vasco realizará este mes "una valoración de los cumplimientos e incumplimientos" por parte del Gobierno español del Estatuto de Gernika
Cabe recordar que las cinco competencias a transferir son salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo.
