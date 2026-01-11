Eusko Jaurlaritzak "larritzat" jo du Espainiako Gobernuarekin adostutako bost eskumenak gauzatzeko "bermerik ez" izatea
Ibone Bengoetxea lehendakariordeak EITBri egindako adierazpenetan azaldu duenez, "borondate politikoaren kontua" da akordioa ixtea. Halakorik ez balego, "beste irakurketa bat egin beharko genuke, eta egoera ezberdinean geundeke, politikoki eta instituzionalki".
"Larria". Hala deskribatu du Ibone Bengoetxea lehendakariordeak, hitz bakarrarekin, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko eskumenen negoziazioaren egoera. Ostiralean, urtarrilaren 16an, da biltzekoa Tranferentzien Batzorde Mistoa, berez abenduaren 29an batzartu behar zena. Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak uztailean sinatutako bost transferentziak eskualdatzea du xede bitariko batzordeak.
Honakoak dira bilera horretan itxi beharreko transferentziak: Itsas salbamenduko eskualdaketak, Barakaldoko makineria egiaztatzeko zentroa, eskola-asegurua, Gizarte Segurantzaren ordaindutakoaren araberakoak ez diren prestazioak eta langabezia-prestazioak.
Gaur-gaurkoz, baina, bilerarako "bost egun eskas" geratzen diren honetan, "ez dago ez bermerik, ez baldintza egokirik" bi buruzagiek adostutakoa “hitzez hitz” betetzeko. Hala, larritasun deia egin nahi izan du Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu ere badenak EITBri eskainitako elkarrizketa batean. Abenduan "kezka" adierazi zuen Pradalesen gobernuak, eta orduko hartan bilera egiteko “beharrezko baldintzak” ez zeudela nabarmendu zuen Jaurlaritzak.
Antzeko mezua eman du gaur Bengoetxeak. "Gauzak ez dira aldatu", ohartarazi du. Horren iritzian, "ez da serioa, ezta onargarria ere". Dena dela, gaineratu du Jaurlaritzak "lanean" jarraituko duela "etengabe" Gizarte Segurantzaren alorrean sortutako "korapiloak" askatzeko, baita beste lau eskumenetako "korapilotxoak" konpontzeko ere.
Lehendakariordeak ez du uste Espainiako Gobernuaren aldetik "asmo txarra" dagoenik, eta Sanchezek dituen "fronte ugariei" egotzi die ataka honetan egotea. Nolanahi ere, "konpromiso politikoarekin" dena konpon daitekeela gaineratu du. "Ez dago aitzakiarik horrela jokatzeko", argudiatu du.
Hala, Batzordea "bermeekin" egiteko baldintzarik ez balego, ohartarazpena egin du Bengoetxeak: "Beste egoera politiko eta instituzional batean geundeke". Ez du argitu, ordea, zein agertoki litzatekeen hori. "Ez gara gobernu espekulatzailea", erantsi du.
Azkenik, iragarri du Gernikako Estatutuaren "betetze maila eta ez-betetzea" aztertzeko balorazio batzorde bat osatuko dutela urtarrilean.
Salbuespen legea eta Fiskaltzaren helegiteak amaitzeko ordua dela dio Sarek
Lanean jarraituko dute ETAko presoei ezartzen zaizkien salbuespen neurriekin amaitzeko. Bilbon egindako manifestazio jendetsuaren biharamunean, aldaketak eskatu dituzte berriro ere arlo politikoan eta judizialean.
Agirregoitia (EAJ): "Trumpek ezarritako ordena berri horretan EBk zein leku hartuko duen argitu behar du"
Eurodiputatu jeltzalearen ustez, AEBko presidenteak argi utzi du "nazioarteko araudi bakarra bere iritzia eta morala dela", eta horren aurrean EBk "irmotasunez" erantzun behar du. NATOren aldetik ere mugimenduren bat espero duela esan du EAJren buruzagiak.
Sare: "Helmugara iristear gaude, helburuak betetzen, baina oraindik burutu gabe dagoen prozesu batean"
EH Bildu, Ahal Dugu, Junts, ERC, CUP eta BNG alderdietako eta hainbat sindikatutako ordezkariak ez ezik, kultura, unibertsitate edo kirol arloko ordezkaritza zabal bat ere batu da Bilbon ETAko presoen eskubideen alde milaka lagunek egin duten manifestaziora.
Txillardegiren omenezko horma-irudiari eraso egin diote Donostian
Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi idazle eta politikariaren semeak eman du horren berri, aitari Donostiako Antigua auzoan egingo dioten omenaldiaren bezperan.
EAJ eta PSE-EE jo ditu Garridok Euskadiko egoera ekonomiko "kezkagarriaren" erantzule
EAJ-PSE koalizioaren gobernuari leporatu dio PPren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak "Euskadik puntako ekonomia ez izatea", eta EAEren adierazle ekonomikoak "Espainiako gainerako erkidegoetakoak baino okerragoak" izatea, eta hori "kezkagarritzat" jo du.
Sozialistek "herritarren arazo eta kezkei irtenbidea" ematen dietela esan du Anduezak
PSE-EEko idazkari nagusia alderdikideekin izan da gaur Donostian, eta 2027ko foru eta udal hauteskundeak hizpide hartuta, sozialistek “herritarrei entzun” eta “herritarren arazo eta kezkei irtenbidea” ematen dietela adierazi du. Erronka handiei aurre egiteko gizartea prestatzen ari direla esan du, eta Donostiako Topoa hiri-proiektua dela nabarmendu, eta PSE-EEri esker gauzatu dela azpimarratu du.
Otegik Hego Euskal Herriko "zerrenda bateratua" aldarrikatu du Espainiako hauteskundeetan “herri gisa hitz egiteko"
Koalizio subiranistak batzar nagusia egin du Bilbon 2026ari begirako erronkak partekatu eta hauteskunde ziklo berri baten aurrean jarrera zehazteko. EH Bilduren koordinatzaile nagusiak nabarmendu duenez, euren hautua “herri bezala jokatzea" izango da, "ez alderdi bezala”.
"Gatazkaren ondorioei behin betiko konponbidea" ematea eskatzeko manifestazioa egingo du arratsaldean Sarek
Martxa 17:00etan abiatuko da Casillatik, "Ezin da gehiago luzatu" lelopean. Sareren esanetan, azken urteotan "asko aurreratu da" eta "azken fase batean gaude", baina erakunde publiko batzuen partetik "borondatea falta da" eta hori aldarrikatuko du gaurko mobilizazioan.
Chivitek ukatu egin du Belateko obren gainkostuak asmo politikoei erantzutea
Nafarroako presidenteak agerraldia egin du ostiral honetan Nafarroako Parlamentuko Foru Erregimeneko Batzordean, eta azaldu du Foru Gobernuaren nahia dela obrekin jarraitzea eta amaitzea.