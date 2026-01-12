Sintonía entre los socios de Gobierno, que esperan agotar la legislatura
El PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han mostrado su buena sintonía tras la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo programático del Gobierno de Navarra, en la que han coincidido en la necesidad de dar un mayor impulso político a la acción del Ejecutivo en los 15 meses que restan de legislatura y han descartado la existencia de una crisis de gobierno.
Sánchez anuncia rebajas fiscales a propietarios de viviendas que no suban el precio del alquiler
Tanto EH Bildu como los otros grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE ya han adelantado que no apoyarán la medida. Según EH Bildu, "es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados".
Euskadi y Fukushima renuevan su colaboración estratégica
El acuerdo fomenta la colaboración en sectores clave como la energía renovable, los dispositivos médicos y la gastronomía. El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que ambas partes comparten "la ambición y el potencial de ser un referente internacional en tecnologías limpias".
Esteban advierte de que el PNV no estará "de brazos cruzados" si no se cierran traspasos
"Intentaremos ser optimistas, pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar", ha insistido Esteban, quien ha subrayado que si el viernes no se cierran los traspasos, la actitud del PNV con respecto al Gobierno de España "no va a ser la misma". "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", ha indicado.
Inicia sus trabajos la ponencia parlamentaria para la mejora de la calidad democrática
El lehendakari planteó crear este foro parlamentario para fortalecer la democracia ante el auge de los autoritarismos y la desinformación en el mundo.
Sumar cree que la falta de un acuerdo esta semana sobre el traspaso de las competencias pendientes "no es tan alarmante"
El diputado de Sumar en el Congreso, Lander Martínez, ha valorado "todo el trabajo hecho" entre ambos gobiernos y ha confiado en que el PNV lo reconozca. "No creo que la situación revista tanta gravedad como para poner en riesgo un gobierno de coalición progresista, sabiendo lo que va a venir después", ha afirmado.
Andueza, sobre el traspaso de competencias: "Soy muy optimista; espero que se firmen en la próxima reunión bilateral"
En una entrevista concedida al periodista Iñaki Guridi en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha mostrado "muy tranquilo", en referencia a la polémica de la transferencia de las cinco competencias entre Gobierno Vasco y Gobierno español, y ha asegurado que no tiene "ninguna duda de que las cosas van a salir bien". "Las cosas están bastante avanzadas", ha señalado, y ha augurado que las cinco competencias acordadas se materializarán en los próximos días.
Homenajean a Txillardegi en San Sebastián, y piden para él un reconocimiento institucional
El miércoles se cumplen 14 años del fallecimiento de José Luís Álvarez Enparantza Txillardegi, por lo que este domingo han homenajeado en la plaza Gascuña del Antiguo, en San Sebastián, al escritor, lingüista y fundador de ETA. Los asistentes han reivindicado su reconocimiento institucional.
Sare dice que es hora de poner fin a las políticas de excepción y a los recursos de la Fiscalía
Según datos facilitados por la red ciudadana, 65 000 personas secundaron la manifestación. Han destacado, además, la pluralidad ideológica de los y las participantes. Joseba Azkarraga ha afirmado que Sare continuará exigiendo un cambio en los ámbitos político y judicial para poner fin a las medidas de excepción que se aplican a los presos de ETA.
El Gobierno Vasco califica de "alarmante" la falta de garantías para materializar los cinco traspasos suscritos con el Gobierno español
La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha afirmado, en declaraciones a EITB, que el acuerdo es cuestión de "voluntad política", y ha confiado en que el gobierno de Sánchez "cumpla" con lo pactado. "Si no es así, tendríamos que hacer una lectura de incumplimiento grave de los acuerdos suscritos entre dos gobiernos y nos llevaría a otro escenario institucional y político."