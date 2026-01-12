Nafarroako Gobernua
Gobernukideak bat datoz, eta legegintzaldia agortzea espero dute

Reunión de seguimiento de los socios del Gobierno de Navarra: PSN, Contigo-Zurekin y Geroa Bai
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

PSNk, Geroa Baik eta Contigo-Zurekin alderdiek sintonia ona agertu dute Nafarroako Gobernuaren akordio programatikoaren jarraipen batzordearen bileraren ostean. Bertan, bat egin dute Gobernuaren ekimenari bultzada politiko handiagoa emateko beharrarekin, legealdirako geratzen diren 15 hilabeteetan.

Nafarroako Gobernua PSN Geroa Bai Podemos Nafarroa Nafarroa Politika

