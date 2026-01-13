Sánchez se reunirá el lunes con Feijóo para abordar el envío de tropas a Ucrania
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán el próximo lunes 19 de enero en el Palacio de La Moncloa para hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz.
Sánchez ha aceptado la fecha propuesta por el presidente nacional del PP para un encuentro en el que el jefe del Ejecutivo le "informará sobre la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno", según trasladan fuentes de Moncloa.
Además, según indican desde el Gobierno, Sánchez explicará a Feijóo "los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo", así como las acciones que está llevando a cabo el Ejecutivo para responder a ellos, algo que, sostienen, viene haciendo el Ejecutivo de forma regular en el Congreso y ante los medios de comunicación. Desde el PP habían trasladado su deseo de que la reunión sirva para tratar más temas.
Esta reunión abrirá una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, con la que el Gobierno español pretende informarles de su intención de desplegar tropas en Ucrania una vez se consiga un acuerdo de paz con Rusia.
Sin embargo, el líder del PP ya avisó este domingo que su formación no lo apoyará si el Gobierno no les proporciona antes datos y explicaciones detalladas sobre esa operación. "Si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden", ha advirtió.
