Moncloa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchez eta Feijoo astelehenean bilduko dira, Ukrainara tropak bidaltzeko aukeraz mintzatzeko

Dena dela, PPren buruzagiak dagoeneko ohartarazi duenez, bere alderdiak ez du aukera hori babestuko, baldin eta Gobernuak ez badio aurretik datu eta azalpen zehatzik ematen.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán el próximo lunes 19 de enero en el Palacio de La Moncloa para hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz

Alberto Nuñez Feijoo oposizioko burua eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea. Argazkia: Orain

author image

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Alberto Núñez Feijoo oposizioaren burua urtarrilaren 19an bilduko dira Moncloa Jauregian, Ukrainara bake-tropak bidaltzeko aukeraz hitz egiteko.

Sanchezek onartu egin du Espainiako PPren presidenteak bilera egiteko proposatutako data. Bilera horretan, Espainiako gobernuburuak "Gobernua zabaltzen ari den segurtasun eta diplomazia estrategiaren berri" emango dio, Moncloako iturriek jakitera eman dutenez.

Gainera, Gobernuak adierazi duenez, "munduan gertatzen ari diren aldaketa geopolitikoak" azalduko dizkio Sanchezek Feijoori, baita Exekutiboa horiei erantzuteko egiten ari den ekintzak ere, eta hori Kongresuan eta komunikabideen aurrean erregulartasunez egiten ari da.

Batzar horiek bilera erronda bat hasiko du talde parlamentario guztiekin, Voxekin izan ezik. Horren bidez, Espainiako Gobernuak Errusiarekin bake-akordioa lortu ondoren Ukrainan tropak zabaltzeko asmoa dutela jakinarazi nahi die.

Hala ere, PPren buruzagiak igandean ohartarazi zuen bere alderdiak ez duela babestuko Gobernuak ez badie operazio horren inguruko datu eta azalpen zehatzik ematen. "Alderdi Popularraren babesa izango dutela uste badute, daturik gabe, baldintzarik gabe, azalpenik gabe... Inolaz ere", ohartarazi du.

Sanchez talde parlamentarioekin bilduko da astelehenetik aurrera Espainiak Ukrainan duen papera aztertzeko
Ukraina "atsedenik gabe" ari da lanean, bake-plana "errealista eta fidagarria" izan dadin
Pedro Sanchez Alberto Núñez Feijóo PP Espainiako gobernua Errusia-Ukraina gerra Ukrainako gerra Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du transferentzien batzordea "kolokan" dagoela, gaiek "irekita" jarraitzen dutelako

Horregatik, Maria Ubarretxena bozeramaile eta Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak seriotasuna eskatu dio Espainiako Gobernuari, eta bi gobernuen artean uztailean sinatutako akordio instituzionalak errespetatzeko. Gainera, adierazi du Eusko Jaurlaritza prest dagoela "azken unera arte" lan egiteko eta akordio bat lortzeko "beharrezkoak diren" orduetan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X