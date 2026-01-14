El Ayuntamiento de Getxo asegura que está prestando "colaboración plena y activa" y que no le consta "ninguna irregularidad"

En el marco de los registros que ha realizado la Ertzaintza en varios despachos del Ayuntamiento de Getxo por orden judicial, la alcaldesa del municipio Amaia Aguirre ha asegurado que está prestando "colaboración plena y activa" con la Ertzaintza y los jueces, y que no le consta "ninguna irregularidad".

Un juzgado de Getxo investiga el derribo en agosto de 2024 del palacete Irurak Bat, levantado en 1845, en el número 11 de la calle San Nicolás, en el barrio de Algorta y que contaba con un grado de protección local. El caso permanece bajo secreto de sumario.

A través de una nota, el Ayuntamiento de Getxo ha asegurado que, "desde el primer momento", está prestando "colaboración plena y activa con las autoridades judiciales y policiales, facilitando el acceso a la información y a la documentación requerida para el desarrollo de las diligencias".

Asimismo, la alcaldesa ha querido trasladar "un mensaje de transparencia y responsabilidad institucional", y ha asegurado que no consta "ninguna irregularidad". "En lo que compete al Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad y el expediente de San Nicolás 11 ha sido tramitado correctamente, siguiendo los procedimientos habituales, con la revisión del personal técnico competente y los informes necesarios", ha dicho.

Asimismo, Agirre ha subrayado que cuando la promotora derribó parte del edificio sin el permiso correspondiente, el Ayuntamiento actuó "con rapidez y con firmeza, paralizando la obra de inmediato y abriendo el expediente sancionador a la empresa". "Si la investigación en curso acreditara alguna vulneración ética o legal, adoptaremos las medidas oportunas con toda la contundencia", ha finalizado la nota.