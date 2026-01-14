Polizia-operazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Getxoko Udalak dio "aktiboki" ari dela ikerketan laguntzen, eta "irregulartasunak" ukatu ditu

Asteazken honetan, Ertzaintzak miaketak egin ditu Getxoko Udaleko zenbait bulegotan, epailearen aginduz, herriko jauregi babestu bat eraisteari buruzko ikerketa baten barruan. Ohar batean, alkateak "gardentasun eta erantzukizun mezua" helarazi du, eta "Udalaren esku dagoen guztian, legearen arabera" jokatu dela esan du.

GETXO UDALA
Getxoko Udalaren artxiboko irudia. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak Getxoko Udaleko zenbait bulegotan epailearen aginduz egindako miaketen barruan, Amaia Aguirre Getxoko alkateak ziurtatu du "erabateko lankidetza aktiboa "ematen ari dela Ertzaintzarekin eta epaileekin, eta ez duela "inolako irregulartasunik" ezagutzen.

Getxoko epaitegi bat Irurak Bat jauregia 2024ko abuztuan eraitsi izana ikertzen ari da. 1845ean eraiki zuten, Algorta auzoko San Nikolas kaleko 11. zenbakian, eta babes maila lokala zuen. Kasua sekretupean dago oraindik.

Ohar baten bidez, Getxoko Udalak ziurtatu du "hasiera-hasieratik" ari dela "lankidetza osoa eta aktiboa" ematen agintari judizial eta polizialekin, "eginbideak garatzeko eskatzen den informaziorako eta dokumentaziorako sarbidea erraztuz".

Era berean, alkateak "gardentasunaren eta erantzukizun instituzionalaren mezua" helarazi nahi izan du, eta ziurtatu du ez dagoela "irregulartasunik". "Udalari dagokion guztian, legearen arabera jokatu da, eta San Nikolas 11ko espedientea behar bezala izapidetu da, ohiko prozedurei jarraituz, teknikari eskudunen berrikuspenarekin eta beharrezko txostenekin", esan du.

Era berean, Agirrek azpimarratu duenez, sustatzaileak eraikinaren zati bat eraitsi zuenean, Udalak "azkar eta irmo" jokatu zuen, "obra berehala geldiaraziz eta enpresari zehapen espedientea irekiz". "Abian dagoen ikerketak urraketa etiko edo legalen bat egiaztatzen badu, neurri egokiak hartuko ditugu irmo", amaitu du oharra.

Ertzaintzak Getxoko Udala miatu du, epailearen aginduz
Getxo Ustezko ustelkeria politikoa Ertzaintza Bizkaia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Elixabete Etxanobe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bizkaiko Foru Aldundia Ministerioarekin negoziatzen ari da Urdaibain inbertsioa mantendu dezan, museoaren proiektua bertan behera geratu den arren

EH Bildu eta PP taldeek eskatuta Batzar Nagusietako Batzorde Instituzionalean egindako agerraldian, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak esan du museoen proiektua bertan behera uztea eragin zuen irizpide aldaketa "erantzukizunak" gidatu zuela, horren kontrako prozesu judizialek eta egiteke dauden tramitazioek zortzi urte inguru atzeratuko zutela egiaztatu baitzuen.

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du transferentzien batzordea "kolokan" dagoela, gaiek "irekita" jarraitzen dutelako

Horregatik, Maria Ubarretxena bozeramaile eta Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak seriotasuna eskatu dio Espainiako Gobernuari, eta bi gobernuen artean uztailean sinatutako akordio instituzionalak errespetatzeko. Gainera, adierazi du Eusko Jaurlaritza prest dagoela "azken unera arte" lan egiteko eta akordio bat lortzeko "beharrezkoak diren" orduetan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X