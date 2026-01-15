El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que no le consta "ninguna irregularidad" por parte del Ayuntamiento de Getxo y de miembros de su partido en el caso del derribo del palacete Irurak Bat, pero ha asegurado que, si finalmente las hay, no les "temblará el pulso" a la hora de adoptar medidas.

El Ayuntamiento de Getxo fue registrado ayer, miércoles, por la Ertzaintza en el marco del procedimiento penal por el derribo de un palacete protegido en el municipio.

En todo caso, ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que "evidentemente" van a ver "cómo evoluciona todo y en función de eso el partido va a tomar las decisiones".

En este sentido, ha recordado que ha sido "muy rotundo" desde "el primer día" y desde que accedió a la presidencia del EBB y, "desde luego", si se confirma que se ha producido alguna "irregularidad", no les va a "temblar el pulso y no vamos a dudar".

Podemos acusa al PNV de tapar "las irregularidades" en el derribo de un palacete de Getxo

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha acusado al PNV de tapar "las irregularidades" en el derribo de un palacete en Getxo, y ha exigido que se depuren las responsabilidades políticas en este caso.

Para Podemos Euskadi, el PNV (incluida la alcaldesa Amaia Agirre) y su socio de gobierno, el PSE-EE, "quieren tapar lo evidente: que el derribo del palacete protegido ha estado repleto de irregularidades".