Estebanen ustez ez dago irregulartasunik Getxoko jauregiaren auzian, baina kontrakoa frogatzen bada neurriak hartuko dituzte

Ahal Duguk EAJri leporatu dio Getxoko Irurak Bat jauregiari lotutako irregulartasunak estali nahi izatea. Hori dela eta, erantzukizun politikoak argitzea eskatu du. 

Aitor Esteban EAJ PNV

Aitor Esteban, EAJren EBBko presidentea. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aitor Esteban EAJren EBBko presidentearen arabera, Getxoko Udalak eta EAJren udal ordezkariek legearen barruan jokatu dute Irurak Bat jauregiaren auzian. Hala ere, irregulartasunik egon dela frogatzen bada neurriak hartuko dituztela hitzeman du buruzagi jeltzaleak. 

Atzo, asteazkena, Ertzaintzak Getxoko udaletxeko eta Hirigintza Saileko zenbait bulego miatu zituen, epailearen aginduz, 2024an eraitsi zuten jauregiaren auziaren baitan. 

“Alderdiak egin duen ikerketaren arabera, Udalak eta gure ordezkariek ez dute legez kanpoko ezer egin", adierazi du Estebanek. Edozein kasutan, kontrakoa frogatuz gero eta auziaren eboluzioaren arabera neurriak hartuko dituztela ziurtatu du: "Ez eduki zalantzarik". 

Ildo horretan, Estebanek adierazi du ustelkeriaren eta legez kanpoko jokaeren aurka egin duela EBBren presidente kargua hartu zuenetik eta horrela egiten jarraituko duela. 

Ahal Duguk EAJri leporatu dio Getxoko jauregiari lotutako irregulartasunak estali nahi izatea

Richar Vaquero Ahal Dugu Euskadiren koordinatzaile nagusiak EAJri leporatu dio Getxoko Irurak Bat jauregiari lotutako irregulartasunak estali nahi izatea. Hori dela eta, erantzukizun politikoak argitzea eskatu du. 

Ahal Dugu Euskadiren arabera, EAJk (Amaia Agirre alkatea barne) eta bere gobernukide PSE-EEk "agerikoa dena estali nahi dute: jauregiaren eraisketa irregulartasunez beteta" egon dela.

