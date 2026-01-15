Andueza celebra que el autogobierno "se ensanche impulsado por los socialistas" y reprocha al PNV que meta "tensión"
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos español y vasco para traspasar cinco nuevas competencias a Euskadi, que se suscribirán en la comisión mixta de transferencias este viernes, y ha celebrado que el autogobierno "se ensanche impulsado por los socialistas" en Euskadi y en Madrid. Además, ha reprochado al PNV que haya "introducido tensión" en las relaciones entre ambos Ejecutivos.
El socialista ha asegurado que seguirán trabajando "con determinación" para culminar el Estatuto, tanto desde Euskadi como desde el Estado, pero "sin prisas, con garantías jurídicas y económicas". "Creo que no es necesario introducir elementos de tensión, como ha hecho el PNV, en la relación entre los dos Gobiernos", ha asegurado.
El líder del PSE-EE se ha referido, de esta forma, al malestar que le provocaron las declaraciones realizadas el pasado lunes por el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cuando advirtió de que, si para este viernes no se traspasaban las cinco transferencias a Euskadi, "la cosa es grave", y no se quedarían "cruzados de brazos", aunque no quiso avanzar cuál sería su reacción. "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", aseguró Esteban.
Este mismo jueves por la mañana, en una entrevista a Radio Popular- Herri Irratia, Andueza ha afirmado que pareció más "una amenaza que un intento de lograr un acuerdo", y contra lo que afirmó el líder jeltzale, ha dicho que, de haberse materializado, esto habría afectado a la relación entre el PNV y el PSE-EE, socios en el Gobierno Vasco.
"La relación se deterioraría, la confianza se quebraría y entonces estaríamos ante un nuevo escenario en España y ante un nuevo escenario en Euskadi porque nosotros también tendríamos que valorar esa situación", ha explicado, para precisar que los socialistas, en todo caso, no van a jugar "a la irresponsabilidad".
Te puede interesar
Chivite subraya el compromiso del Gobierno de Navarra en seguir avanzando en el autogobierno
En el pleno de control al Gobierno, la presidenta ha recordado el pasado mes solicitaron al Estado el traspaso de la competencia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la Comunidad Foral.
El juez ordena rastrear las cuentas de exdirectivos de Acciona y de la cooperativa Erkolan
Con estas diligencias, la UCO busca continuar con las pesquisas de esta parte del ‘Caso Koldo’, que se centra en el presunto cobro de mordidas por adjudicaciones de obra pública.
Xabi Iraola será el próximo coordinador general de Sortu, al no presentarse ninguna candidatura alternativa
El plazo para presentar candidaturas alternativas a la Secretaría Nacional finalizó ayer. La votación tendrá lugar del día 21 al 23 de enero, y al día siguiente concluirá el IV Congreso de Sortu, en Irun.
EH Bildu celebra el acuerdo de nuevas transferencias pero reclama una relación "de igual a igual con el Estado"
Pello Otxandiano ha considerado "positivo todo aquello que aumente la capacidad de decisión de las vascas y los vascos respecto a las materias que afectan a nuestro día a día y al bienestar de la ciudadanía".
Estas son las cinco competencias que asumirá este viernes el Gobierno Vasco
La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha anunciado que los Ejecutivos central y autonómico firmarán este próximo viernes el traspaso a Euskadi de otras cinco competencias del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 que aún estaban siendo gestionadas por el Estado, entre las que se encuentran las prestaciones de desempleo y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.
Esteban asegura que no les consta "irregularidades" en el caso del palacete pero, si las hay, no les "temblará el pulso"
Podemos acusa al PNV de tapar "las irregularidades" en el derribo de un palacete Irurak Bat de Getxo y exige depurar las responsabilidades políticas en este caso.
El Gobierno Vasco pide seriedad al Gobierno de Sánchez: "Esta no puede ser la dinámica"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha recordado que todavía quedan materias pendientes para negociar, pero ha recalcado que no pueden estár siempre "trabajando a contrarreloj". "Pedimos seriedad y otra manera de abordar las negociaciones", ha añadido Ubarretxena.
El Gobierno Vasco cierra 'in extremis' el acuerdo sobre las transferencias pendientes
La reunión se celebrará mañana a las 10:30 horas en Madrid, tras desbloquearse en las últimas horas una negociación que había encallado y que ha requerido contactos al máximo nivel institucional.
PP vasco dice que las advertencias del PNV al Gobierno de Sánchez por las competencias pendientes son "una escenificación"
La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha afirmado en Euskadi Irratia que las advertencias del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al Gobierno central por las competencias pendientes son "otra escenificación", ya que el PNV "está subordinado" al PSOE y "no va a hacer nada".