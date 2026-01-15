Andueza celebra que el autogobierno "se ensanche impulsado por los socialistas" y reprocha al PNV que meta "tensión"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos español y vasco para traspasar cinco nuevas competencias a Euskadi, que se suscribirán en la comisión mixta de transferencias este viernes, y ha celebrado que el autogobierno "se ensanche impulsado por los socialistas" en Euskadi y en Madrid. Además, ha reprochado al PNV que haya "introducido tensión" en las relaciones entre ambos Ejecutivos.

El socialista ha asegurado que seguirán trabajando "con determinación" para culminar el Estatuto, tanto desde Euskadi como desde el Estado, pero "sin prisas, con garantías jurídicas y económicas". "Creo que no es necesario introducir elementos de tensión, como ha hecho el PNV, en la relación entre los dos Gobiernos", ha asegurado.

El líder del PSE-EE se ha referido, de esta forma, al malestar que le provocaron las declaraciones realizadas el pasado lunes por el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cuando advirtió de que, si para este viernes no se traspasaban las cinco transferencias a Euskadi, "la cosa es grave", y no se quedarían "cruzados de brazos", aunque no quiso avanzar cuál sería su reacción. "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", aseguró Esteban.

Este mismo jueves por la mañana, en una entrevista a Radio Popular- Herri Irratia, Andueza ha afirmado que pareció más "una amenaza que un intento de lograr un acuerdo", y contra lo que afirmó el líder jeltzale, ha dicho que, de haberse materializado, esto habría afectado a la relación entre el PNV y el PSE-EE, socios en el Gobierno Vasco.

"La relación se deterioraría, la confianza se quebraría y entonces estaríamos ante un nuevo escenario en España y ante un nuevo escenario en Euskadi porque nosotros también tendríamos que valorar esa situación", ha explicado, para precisar que los socialistas, en todo caso, no van a jugar "a la irresponsabilidad".