Hoy serán noticia la reunión de transferencias, la segunda jornada de huelga de médicos y las protestas de los agricultores en la muga

Hoy, 15 de enero de 2026, los medios de EITB abordarán, entre otros, los siguientes temas:

Reunión de transferencias: El viernes está previsto que se reúna la Comisión Mixta de Transferencias para acordar las transferencias pendientes entre el Gobierno español y el Gobierno Vasco. La anterior reunión se suspendió porque, según el Ejecutivo vasco, no se daban las condiciones, al manifestar el Gobierno español "temores de última hora". Pradales y Ubarretxena decidirán esta mañana si se cumplen esta vez las condiciones para acudir a la reunión de mañana. Según ha podido saber EITB, se están manteniendo "contactos continuos para llegar a un acuerdo" y se han producido "avances".

Segundo día de huelga de médicos: Tras la huelga de ayer, los médicos de Osakidetza están llamados también hoy a la huelga para pedir un estatuto propio. 9.000 profesionales están llamados a secundar el paro. Desde diciembre se están llevando a cabo movilizaciones contra el borrador del nuevo Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad de España, y el personal médico ha mostrado su intención de seguir con las protestas hasta que el Ministerio de Sanidad apruebe un estatuto marco creado específicamente para los médicos; no descartan la posibilidad de una huelga indefinida.

Protestas de los agricultores en la frontera: tal como hicieran en días anteriores los agricultores de Iparralde, los ganaderos y agricultores de Hego Euskal Herria siguen también con sus movilizaciones. Para hoy, los sindicatos EHNE, ENBA y UAGN han convocado una tractorada para el mediodía, que llegará en cuatro columnas hasta Biriatu. Protestan contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.