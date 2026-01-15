Hoy serán noticia la reunión de transferencias, la segunda jornada de huelga de médicos y las protestas de los agricultores en la muga
Hoy 15 de enero de 2026 el Gobierno Vasco decidirá si se dan las condiciones para acudir a la reunión de mañana de la Comisión Mixta de Transferencias; los médicos de Osakidetza tendrán una segunda jornada de huelga, tras la de ayer, para reclamar un estatuto propio; y los agricultores y ganaderos de Hego Euskal Herria realizarán una marcha tractora hacia Biriatu.
Hoy, 15 de enero de 2026, los medios de EITB abordarán, entre otros, los siguientes temas:
Reunión de transferencias: El viernes está previsto que se reúna la Comisión Mixta de Transferencias para acordar las transferencias pendientes entre el Gobierno español y el Gobierno Vasco. La anterior reunión se suspendió porque, según el Ejecutivo vasco, no se daban las condiciones, al manifestar el Gobierno español "temores de última hora". Pradales y Ubarretxena decidirán esta mañana si se cumplen esta vez las condiciones para acudir a la reunión de mañana. Según ha podido saber EITB, se están manteniendo "contactos continuos para llegar a un acuerdo" y se han producido "avances".
Segundo día de huelga de médicos: Tras la huelga de ayer, los médicos de Osakidetza están llamados también hoy a la huelga para pedir un estatuto propio. 9.000 profesionales están llamados a secundar el paro. Desde diciembre se están llevando a cabo movilizaciones contra el borrador del nuevo Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad de España, y el personal médico ha mostrado su intención de seguir con las protestas hasta que el Ministerio de Sanidad apruebe un estatuto marco creado específicamente para los médicos; no descartan la posibilidad de una huelga indefinida.
Protestas de los agricultores en la frontera: tal como hicieran en días anteriores los agricultores de Iparralde, los ganaderos y agricultores de Hego Euskal Herria siguen también con sus movilizaciones. Para hoy, los sindicatos EHNE, ENBA y UAGN han convocado una tractorada para el mediodía, que llegará en cuatro columnas hasta Biriatu. Protestan contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Fuentes consultadas por EITB confirman que se están manteniendo continuos contactos para "intentar llegar a un acuerdo" y reconocen que "hay avances". La reunión con el ejecutivo español está prevista para este viernes, por lo que el lehendakari Pradales y la consejera Ubarretxena analizarán si existen "las garantias necesarias" para firmar el traspaso de las transferencias.
Torres dice que el viernes habrá comisión de transferencias con el acuerdo cerrado
Ha insistido en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en ningún momento ha dado algún síntoma de romper las buenas relaciones que hay con el PNV y entre los dos ejecutivos.
La Fiscalía imputa al miembro de Vox Navarra Óscar Téllez por delitos de odio
Según la denuncia, Téllez ha publicado en las TikTok e Instagram contenidos que podrían fomentar o incitar al odio contra personas migrantes, especialmente menores extranjeros no acompañados y hombres de origen magrebí.
El juez decreta el ingreso en régimen cerrado del menor detenido en Salvatierra por su vinculación con el yihadismo
El menor de 16 años fue arrestado bajo la acusación de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista.
El Ayuntamiento de Getxo asegura que está prestando "colaboración plena y activa" y que no le consta "ninguna irregularidad"
Este miércoles, la Ertzaintza ha realizado registros en varios despachos del Ayuntamiento de Getxo por orden judicial, en el marco de una investigación sobre el derribo de un palacete protegido de la localidad. En una nota, la alcaldesa del municipio ha trasladado "un mensaje de transparencia y responsabilidad" y ha asegurado que "en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad".
PP y EH Bildu muestran su preocupación por el registro en el Ayuntamiento de Getxo
Eduardo Andrade (PP) ha señalado que es una "vergüenza" que Getxo salga en los medios por que se está registrando el Ayuntamiento. También ha afirmado que, una vez se aclare todo, "habrá que pedir responsabilidades". EH Bildu, por su parte, se ha mostrado preocupado porque no se sabe si este ha sido un caso aislado o "hay más detrás de esto".
La Ertzaintza registra el Ayuntamiento de Getxo por el derribo del palacete
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y se han suspendido las declaraciones judiciales previstas para mañana.
EH Bildu considera que cuando se mediatizan tanto los debates "hay razones partidistas por detrás y no los intereses de la ciudadanía"
La parlamentaria de EH Bildu y secretaria de Programa, Nerea Kortajarena, ha afirmado en Euskadi Irratia que "llegados a este punto, queda claro que el instrumento más potente que necesitamos para garantizar el bienestar y los derechos de la ciudadanía sería un nuevo estatus político".
Las Juntas Generales de Álava inician la tramitación para revocar los títulos honoríficos concedidos a Franco y Mola
EH Bildu, PNV, PSE-EE y Elkarrekin Araba han presentado una propuesta de norma foral para retirar los títulos de 'Padre de la Provincia' y 'Diputado General Honorario' concedidos al dictator y al militar.