Hoy serán noticia la reunión de transferencias, la segunda jornada de huelga de médicos y las protestas de los agricultores en la muga

Hoy 15 de enero de 2026 el Gobierno Vasco decidirá si se dan las condiciones para acudir a la reunión de mañana de la Comisión Mixta de Transferencias; los médicos de Osakidetza tendrán una segunda jornada de huelga, tras la de ayer, para reclamar un estatuto propio; y los agricultores y ganaderos de Hego Euskal Herria realizarán una marcha tractora hacia Biriatu.

Gernikako Estatutuan eskualdatzeke dauden transferentziak

Estatuto de Gernika.

Hoy, 15 de enero de 2026, los medios de EITB abordarán, entre otros, los siguientes temas: 

Reunión de transferencias: El viernes está previsto que se reúna la Comisión Mixta de Transferencias para acordar las transferencias pendientes entre el Gobierno español y el Gobierno Vasco. La anterior reunión se suspendió porque, según el Ejecutivo vasco, no se daban las condiciones, al manifestar el Gobierno español "temores de última hora". Pradales y Ubarretxena decidirán esta mañana si se cumplen esta vez las condiciones para acudir a la reunión de mañana. Según ha podido saber EITB, se están manteniendo "contactos continuos para llegar a un acuerdo" y se han producido "avances".

Segundo día de huelga de médicos: Tras la huelga de ayer, los médicos de Osakidetza están llamados también hoy a la huelga para pedir un estatuto propio. 9.000 profesionales están llamados a secundar el paro. Desde diciembre se están llevando a cabo movilizaciones contra el borrador del nuevo Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad de España, y el personal médico ha mostrado su intención de seguir con las protestas hasta que el Ministerio de Sanidad apruebe un estatuto marco creado específicamente para los médicos; no descartan la posibilidad de una huelga indefinida. 

Protestas de los agricultores en la frontera: tal como hicieran en días anteriores los agricultores de Iparralde, los ganaderos y agricultores de Hego Euskal Herria siguen también con sus movilizaciones. Para hoy, los sindicatos EHNE, ENBA y UAGN han convocado una tractorada para el mediodía, que llegará en cuatro columnas hasta Biriatu. Protestan contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. 

El lehendakari y Ubarretxena decidirán esta mañana si se dan las condiciones para acudir a la reunión de transferencias

Fuentes consultadas por EITB confirman que se están manteniendo continuos contactos para "intentar llegar a un acuerdo" y reconocen que "hay avances". La reunión con el ejecutivo español está prevista para este viernes, por lo que el lehendakari Pradales y la consejera Ubarretxena analizarán si existen "las garantias necesarias" para firmar el traspaso de las transferencias.

El Ayuntamiento de Getxo asegura que está prestando "colaboración plena y activa" y que no le consta "ninguna irregularidad"

Este miércoles, la Ertzaintza ha realizado registros en varios despachos del Ayuntamiento de Getxo por orden judicial, en el marco de una investigación sobre el derribo de un palacete protegido de la localidad. En una nota, la alcaldesa del municipio ha trasladado "un mensaje de transparencia y responsabilidad" y ha asegurado que "en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad".
