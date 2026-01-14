Según ha podido saber EITB, el lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, decidirán este jueves si la representación del Gobierno Vasco acudirá a la Comisión Mixta de Tranferencias que tiene previsto reunirse el viernes, 16 de enero. Ubarretxena y Pradales mantendrán una reunión mañana por la mañana para analizar si se dan las circunstancias para llevar a cabo la reunión de la Comisión con “las debidas garantías”.

Fuentes del Gobierno Vasco han confirmado a EITB que estos días se están manteniendo continuos contactos con el Gobierno español para “intentar llegar a un acuerdo”, con el objetivo puesto en "firmar los traspasos este viernes". Confirman que está trabajando "a contrareloj", que se están "intercambiando propuestas" y reconocen que han logrado avanzar posturas.

Por lo tanto, esperan llegar con un "borrador de acuerdo" al encuentro entre Pradales y Ubarretxena para poder tomar una decisión. El Ejecutivo mantiene la voluntad de firmar el acuerdo el viernes.

En un principio, ambas partes habían fijado la fecha de la Comisión Mixta para el 29 de diciembre, pero tuvo que ser aplazado por la “falta de garantías” para "asegurar la materialización íntegra y fiel" de los acuerdos políticos alcanzados en julio. El Gobierno vasco constató diferencias vinculadas con la financiación y con algunos aspectos de los traspasos del ámbito de la Seguridad Social.

A lo largo de esta última semana, consejeros del PNV del Gobierno Vasco han alertado sobre las dificultades para materializar las cinco transferencias pactadas. Así, la propia consejera Ubarretxena avisó que la Comisión “está en el aire” y la vicelehendakari Ibone Bengoetxea calificó como “alarmante” la situación.