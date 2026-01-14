El lehendakari y Ubarretxena decidirán este jueves si se dan las condiciones para acudir a la reunión de transferencias
Fuentes consultadas por EITB confirman que se están manteniendo continuos contactos para "intentar llegar a un acuerdo" y reconocen que "hay avances". La reunión con el ejecutivo español está prevista para este viernes, por lo que el lehendakari Pradales y la consejera Ubarretxena analizarán si existen "las garantias necesarias" para firmar el traspaso de las transferencias.
Según ha podido saber EITB, el lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, decidirán este jueves si la representación del Gobierno Vasco acudirá a la Comisión Mixta de Tranferencias que tiene previsto reunirse el viernes, 16 de enero. Ubarretxena y Pradales mantendrán una reunión mañana por la mañana para analizar si se dan las circunstancias para llevar a cabo la reunión de la Comisión con “las debidas garantías”.
Fuentes del Gobierno Vasco han confirmado a EITB que estos días se están manteniendo continuos contactos con el Gobierno español para “intentar llegar a un acuerdo”, con el objetivo puesto en "firmar los traspasos este viernes". Confirman que está trabajando "a contrareloj", que se están "intercambiando propuestas" y reconocen que han logrado avanzar posturas.
Por lo tanto, esperan llegar con un "borrador de acuerdo" al encuentro entre Pradales y Ubarretxena para poder tomar una decisión. El Ejecutivo mantiene la voluntad de firmar el acuerdo el viernes.
En un principio, ambas partes habían fijado la fecha de la Comisión Mixta para el 29 de diciembre, pero tuvo que ser aplazado por la “falta de garantías” para "asegurar la materialización íntegra y fiel" de los acuerdos políticos alcanzados en julio. El Gobierno vasco constató diferencias vinculadas con la financiación y con algunos aspectos de los traspasos del ámbito de la Seguridad Social.
A lo largo de esta última semana, consejeros del PNV del Gobierno Vasco han alertado sobre las dificultades para materializar las cinco transferencias pactadas. Así, la propia consejera Ubarretxena avisó que la Comisión “está en el aire” y la vicelehendakari Ibone Bengoetxea calificó como “alarmante” la situación.
De hecho, este mismo miércoles el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido que la “actitud” del PNV “va a cambiar”, si Sánchez no cumple con lo que "está firmado y acordado".
No obstante, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, se ha mostrado convencido de que el acuerdo se podrá cerrar a “última hora de esta tarde” y que el viernes se podrá reunir la Comisión. En su opinión, la relación de Sánchez con el PNV y entre los dos ejecutivos sigue siendo buena.
Te puede interesar
Torres asegura que el acuerdo sobre el traspaso de las transferencias podría cerrarse esta tarde
En consejero socialista afirma que el viernes habrá comisión de transferencias con el acuerdo cerrado. Ha insistido en que Sánchez en ningún momento ha dado algún síntoma de romper las buenas relaciones que hay con el PNV.
La Fiscalía imputa al miembro de Vox Navarra Óscar Téllez por delitos de odio
Según la denuncia, Téllez ha publicado en las TikTok e Instagram contenidos que podrían fomentar o incitar al odio contra personas migrantes, especialmente menores extranjeros no acompañados y hombres de origen magrebí.
El juez decreta el ingreso en régimen cerrado del menor detenido en Salvatierra por su vinculación con el yihadismo
El menor de 16 años fue arrestado bajo la acusación de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista.
El Ayuntamiento de Getxo asegura que está prestando "colaboración plena y activa" y que no le consta "ninguna irregularidad"
Este miércoles, la Ertzaintza ha realizado registros en varios despachos del Ayuntamiento de Getxo por orden judicial, en el marco de una investigación sobre el derribo de un palacete protegido de la localidad. En una nota, la alcaldesa del municipio ha trasladado "un mensaje de transparencia y responsabilidad" y ha asegurado que "en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad".
PP y EH Bildu muestran su preocupación por el registro en el Ayuntamiento de Getxo
Eduardo Andrade (PP) ha señalado que es una "vergüenza" que Getxo salga en los medios por que se está registrando el Ayuntamiento. También ha afirmado que, una vez se aclare todo, "habrá que pedir responsabilidades". EH Bildu, por su parte, se ha mostrado preocupado porque no se sabe si este ha sido un caso aislado o "hay más detrás de esto".
La Ertzaintza registra el Ayuntamiento de Getxo por el derribo del palacete
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y se han suspendido las declaraciones judiciales previstas para mañana.
EH Bildu considera que cuando se mediatizan tanto los debates "hay razones partidistas por detrás y no los intereses de la ciudadanía"
La parlamentaria de EH Bildu y secretaria de Programa, Nerea Kortajarena, ha afirmado en Euskadi Irratia que "llegados a este punto, queda claro que el instrumento más potente que necesitamos para garantizar el bienestar y los derechos de la ciudadanía sería un nuevo estatus político".
Las Juntas Generales de Álava inician la tramitación para revocar los títulos honoríficos concedidos a Franco y Mola
EH Bildu, PNV, PSE-EE y Elkarrekin Araba han presentado una propuesta de norma foral para retirar los títulos de 'Padre de la Provincia' y 'Diputado General Honorario' concedidos al dictator y al militar.
La Diputación de Bizkaia negocia para que el Ministerio mantenga la inversión en Urdaibai, sin el museo
En comparecencia ante la Comisión Institucional de las Juntas Generales a petición de los grupos de EH Bildu y PP, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que el cambio de criterio que motivó la cancelación del proyecto museístico estuvo guiado "por la responsabilidad", al constatar que los procesos judiciales en su contra y las tramitaciones pendientes lo iban a retrasar alrededor de ocho años.