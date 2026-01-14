TRANSFERENCIAS
El lehendakari y Ubarretxena decidirán este jueves si se dan las condiciones para acudir a la reunión de transferencias

Fuentes consultadas por EITB confirman que se están manteniendo continuos contactos para "intentar llegar a un acuerdo" y reconocen que "hay avances". La reunión con el ejecutivo español está prevista para este viernes, por lo que el lehendakari Pradales y la consejera Ubarretxena analizarán si existen "las garantias necesarias" para firmar el traspaso de las transferencias.

Maria Ubarretxena
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan erabakiko du Transferentzien Batzorde Mistoaren bilerara joateko baldintzak betetzen diren ala ez
EITB

Según ha podido saber EITB, el lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, decidirán este jueves si la representación del Gobierno Vasco acudirá a la Comisión Mixta de Tranferencias que tiene previsto reunirse el viernes, 16 de enero. Ubarretxena y Pradales mantendrán una reunión mañana por la mañana para analizar si se dan las circunstancias para llevar a cabo la reunión de la Comisión con “las debidas garantías”.

Fuentes del Gobierno Vasco han confirmado a EITB que estos días se están manteniendo continuos contactos con el Gobierno español para “intentar llegar a un acuerdo”, con el objetivo puesto en "firmar los traspasos este viernes". Confirman que está trabajando "a contrareloj", que se están "intercambiando propuestas" y reconocen que han logrado avanzar posturas

Por lo tanto, esperan llegar con un "borrador de acuerdo" al encuentro entre Pradales y Ubarretxena para poder tomar una decisión. El Ejecutivo mantiene la voluntad de firmar el acuerdo el viernes.

En un principio, ambas partes habían fijado la fecha de la Comisión Mixta para el 29 de diciembre, pero tuvo que ser aplazado por la “falta de garantías” para "asegurar la materialización íntegra y fiel" de los acuerdos políticos alcanzados en julio. El Gobierno vasco constató diferencias vinculadas con la financiación y con algunos aspectos de los traspasos del ámbito de la Seguridad Social.

A lo largo de esta última semana, consejeros del PNV del Gobierno Vasco han alertado sobre las dificultades para materializar las cinco transferencias pactadas. Así, la propia consejera Ubarretxena avisó que la Comisión “está en el aire” y la vicelehendakari Ibone Bengoetxea calificó como “alarmante” la situación.

De hecho, este mismo miércoles el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido que la “actitud” del PNV “va a cambiar”, si Sánchez no cumple con lo que "está firmado y acordado".

No obstante, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, se ha mostrado convencido de que el acuerdo se podrá cerrar a “última hora de esta tarde” y que el viernes se podrá reunir la Comisión. En su opinión, la relación de Sánchez con el PNV y entre los dos ejecutivos sigue siendo buena.

orres asegura que el acuerdo sobre el traspaso de las transferencias podría cerrarse esta tarde
Traspasos pendientes: ¿Qué materias quedan por transferir a Euskadi?
Gobierno Vasco Imanol Pradales Gobierno de España EAJ-PNV PSE EE Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

