Torres asegura que el acuerdo sobre el traspaso de las transferencias podría cerrarse esta tarde

En consejero socialista afirma que el viernes habrá comisión de transferencias con el acuerdo cerrado. Ha insistido en que Sánchez en ningún momento ha dado algún síntoma de romper las buenas relaciones que hay con el PNV.
Mikel Torres, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Torresek ziurtatu du eskumenei buruzko akordioa gaur bertan itxi dezaketela
El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, el socialista Mikel Torres, se ha mostrado este miércoles convencido de que este viernes se celebrará la Comisión Mixta de Transferencias y que en las próximas horas se cerrará el acuerdo para el traspaso de las cinco materias que están encima de la mesa.

En una entrevista en RTVE, Torres se ha referido a estos traspasos que en principio tienen que firmarse en la Comisión Mixta prevista para el viernes. Inicialmente, esa reunión estaba convocada para el pasado 29 de diciembre, pero se pospuso al constatar el Ejecutivo vasco que no se cumplía con lo acordado y que existían discrepancias vinculadas con la financiación y con algunos aspectos de los traspasos del ámbito de la Seguridad Social.

Después de que varios consejeros del Gobierno Vasco del PNV y dirigentes jeltzales hayan reclamado que se cumpla con lo pactado con el Ejecutivo central en julio sobre las cinco transferencias, Torres se ha mostrado "optimista" y ha asegurado que el acuerdo se podría cerrar a "última hora de esta tarde".  Hoy mismo, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que si Sánchez no cumple lo "acordado" en materia de transferencias, la actitud del PNV cambiará.

El vicelehendakari segundo ha añadido que las más complicadas son las relacionadas con las prestaciones de desempleo y los subsidios porque Euskadi va a ser la primera comunidad autónoma que las gestione y encima de la mesa están "más de 800 millones de euros y más de 500 trabajadores".  

Ha insistido en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en ningún momento ha dado algún síntoma de romper las buenas relaciones que hay con el PNV y entre los dos ejecutivos. También ha asegurado que el retraso en la firma de las transferencias no está afectando a las relaciones en el seno del Gobierno Vasco entre los dos partidos socios.

Traspasos pendientes: ¿Qué materias quedan por transferir a Euskadi?
Esteban dice que si el Gobierno de España no cumple lo "acordado" en materia de transferenzias, la actitud del PNV cambiará
