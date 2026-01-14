El vicelehendakari segundo ha añadido que las más complicadas son las relacionadas con las prestaciones de desempleo y los subsidios porque Euskadi va a ser la primera comunidad autónoma que las gestione y encima de la mesa están "más de 800 millones de euros y más de 500 trabajadores".

Ha insistido en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en ningún momento ha dado algún síntoma de romper las buenas relaciones que hay con el PNV y entre los dos ejecutivos. También ha asegurado que el retraso en la firma de las transferencias no está afectando a las relaciones en el seno del Gobierno Vasco entre los dos partidos socios.