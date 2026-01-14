TRANSFERENTZIAK
Torresek ziurtatu du eskumenei buruzko akordioa gaur bertan itxi dezaketela

Sailburu sozialistak ez du zalantzarik egin. Etzi, Transferentzien Batzorde Mistoa bilduko da, datozen orduotan akordioa itxi ondoren. Esan duenez, Sanchezen Gobernuak EAJrekin duen harreman ona gaiztotzeko arrazoirik ez dago. 

 

mikel torres
Mikel Torres, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iazko uztailean adostu eta izenpetutako bost eskumenen eskualdatzearen inguruko akordioa gaur arratsaldean bertan itxiko dute, eta, horrenbestez, etzi biltzekoa den Transferentzien Batzorde Mistoak hitzorduari eutsiko dio. Hala ziurtatu du Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariordeak eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak, RTVEn egindako elkarrizketan. 

Azken egun eta orduotan, hainbat sailburu eta buruzagi jeltzale gaiaren inguruan mesfidati agertu dira, ostiraleko bilera zalantzan jartzeraino. Errezeloz begiratzen diote Espainiako Gobernuari, uste baitute ez dela ari esandakoa betetzen. Bost eskumenen inguruko akordioa behin betiko ixteko aldebiko batzarra joan den abenduan ziren egitekoak, baina Jaurlaritzak atzeratzea erabaki zuen, eskualdatzea gauzatzeko bermerik ez zegoela iritzita; finantziazioari eta Gizarte Segurantzaren eskumenari lotutakoak dira ezadostasun nabarmenenak. 

Gaur goizean bertan, Aitor Esteban EAJko presidenteak ohartarazpen bat egin du: "Transferentziei buruz adostutakoa betetzen ez bada, EAJk jarrera aldatu beharko du".

 

Oso bestelakoa da Torresek azaldu duen jarrera. Baikor dago, eta uste du etzi bost eskumenen eskualdaketa izenpetuta geratuko dela. Ukatu egin du Espainiako Gobernua emandako hitza urratzen ari denik. 

Halaber, aitortu du zailtasun handienak Gizarte Segurantzarekin lotutakoak direla, Euskadi izango delako, bere hitzetan, eskumen hori kudeatuko duen aurreneko erkidegoa. "800 milioi euro eta 500 langile daude mahai gainean", zehaztu du. 

Esan duenez, Pedro Sanchezen Gobernuak ez du EAJrekin duen harreman ona gaiztotzeko inolako asmorik, eta bide beretik, Jaurlaritzako bi bazkideen arteko hartuemana osasuntsu dagoela gehitu du. 

 

 

Egiteke dauden eskualdatzeak: Zer gai geratzen dira Euskadira transferitzeko?
Espainiako Gobernuak transferentzien arloan "adostutakoa" betetzen ez badu, EAJren jarrera aldatu egingo dela esan du Estebanek
Eguneko Titularrak EAJ Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua EAEko Autonomia Estatutua PSE EE Politika

Maria Ubarretxena
Pradalesek eta Ubarretxenak ostegunean erabakiko dute Transferentzien Batzorde Mistoaren bilera egiteko baldintzak betetzen ote diren

Espainiako Gobernuarekin egin beharreko bilera ostiralean egitekoa da. Aurretik, transferentzien eskualdaketa sinatzeko "beharrezko bermeak" betetzen ote diren aztertuko dute lehendakariak eta sailburuak. EITBk jakina ahal izan duenez, "akordio batera iristeko etengabeko harremanak" izaten ari dira, eta "aurrerapausoak" eman dira.

Elixabete Etxanobe
Bizkaiko Foru Aldundia Ministerioarekin negoziatzen ari da Urdaibain inbertsioa mantendu dezan, museoaren proiektua bertan behera geratu den arren

EH Bildu eta PP taldeek eskatuta Batzar Nagusietako Batzorde Instituzionalean egindako agerraldian, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak esan du museoen proiektua bertan behera uztea eragin zuen irizpide aldaketa "erantzukizunak" gidatu zuela, horren kontrako prozesu judizialek eta egiteke dauden tramitazioek zortzi urte inguru atzeratuko zutela egiaztatu baitzuen.

