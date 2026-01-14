TRANSFERENTZIAK
Pradalesek eta Ubarretxenak ostegunean erabakiko dute transferentzien bilerara joateko baldintzak betetzen ote diren

Transferentzien Batzorde Mistoa ostiralean da biltzekoa. Aurretik, transferentzien eskualdaketa sinatzeko "beharrezko bermeak" betetzen ote diren aztertuko dute lehendakariak eta sailburuak. EITBk jakin ahal izan duenez, "akordio batera iristeko etengabeko harremanak" izaten ari dira, eta "aurrerapausoak" eman dira.

Maria Ubarretxena
author image

EITB

Azken eguneratzea

EITBk jakin ahal izan duenez, Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak ostegun honetan erabakiko dute Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza ostiralean, urtarrilaren 16an, biltzekoa den Tranferentzien Batzorde Mistora joango den ala ez. Lehendakariak eta sailburuak bilera egingo dute transferentziak "behar bezalako bermeekin" gauzatzeko baldintzak betetzen diren aztertzeko.

Eusko Jaurlaritzako iturriek EITBri baieztatu diotenez, egunotan etengabeko harremanak izaten ari dira bi aldeen artean "akordio batera iristen saiatzeko". Helburua "eskualdaketak ostiral honetan sinatzea" da  eta "erlojuaren aurka" lanean ari dira "proposamenak trukatzen. Horrez gainera, jarrerak gerturatzea lortu dutela aitortu dute. 

Pradalesek eta Ubarretxenak izango duten batzarrera "akordioaren zirriborro" batekin iristea espero dute, erabaki bat hartu ahal izateko. 

Hasiera batean, bi aldeek abenduaren 29rako ezarri zuten Batzorde Mistoa biltzeko data, baina atzeratu egin behar izan zuten, uztailean lortutako akordio politikoak "osorik eta leialki gauzatuko zirela ziurtatzeko bermerik ez zegoelako". Desadostasun nagusiak Gizarte Segurantzaren alorrean zeuden.

Azken aste honetan zehar, hitzartutako bost transferentziak gauzatzeko zailtasunei buruz ohartarazi dute Eusko Jaurlaritzako EAJko sailburuek. Horrela, Ubarretxena sailburuak berak Batzordea Mistoaren bilera "airean" zegoela ohartarazi zuen eta Ibone Bengoetxea lehendakariordeak egoera "kezkagarritzat" jo zuen.

Egoera horretan, asteazken honetan Aitor Estebanek ohartarazi duenez, EAJren "jarrera aldatu" egingo da, Sanchezek "sinatuta eta adostuta dagoena" betetzen ez badu.

Hala ere, bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburu Mikel Torres sozialistak uste du akordioa gaur bertan itxi ahal izango dela, arratsaldeko azken orduan, eta ostiralean batzarra egiteko moduan izango direla. Bere ustez, Sanchezen eta EAJren arteko harremana ona da oraindik.

transferentzien eskualdatzeari buruzko akordioa gaur arratsaldean itxi daitekeela ziurtatu du.
Egiteke dauden eskualdatzeak: Zer gai geratzen dira Euskadira transferitzeko?
