Agricultores y ganadores llevarán hoy sus protestas al peaje de Biriatu con una tractorada

Agricultores y ganaderos de Hego Euskal Herria participarán este jueves en una tractorada en el peaje de Biriatu, donde permanecerán concentrados durante dos horas a partir de las doce del mediodía, para denunciar el "desamparo" que sufre el sector tras el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur.



La movilización, convocada por los sindicatos EHNE, ENBA y UAGN, servirá también para expresar la gran preocupación que existe entre agricultores y ganaderos ante el avance en Francia de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que se ceba en el vacuno y que provoca cuantiosas pérdidas económicas.

Según han explicado fuentes de las organizaciones convocantes, los tractores partirán en cuatro columnas desde diferentes puntos de Gipuzkoa: Zarautz (09:00), Andoain (09:30), Urbil (09:45) y Gaintxurizketa (10:15).

Desde esas localizaciones se dirigirán hacia el polígono de Zaisa, en Irún, donde se darán cita los participantes en la protesta.

Los concentrados se dirigirán, a pie y escoltados por la Ertzaintza, al paso de Biriatu (11:00) y allí, en la parte derecha de la explanada, se concentrarán acompañados de un par de tractores para leer un comunicado con sus reivindicaciones (12:00).

El resto de tractores ocuparán el carril derecho de la AP-8, dejando abierto el paso por el izquierdo, según han explicado los organizadores en un comunicado.

Tras finalizar la concentración, los tractores regresarán a las explotaciones, por la misma ruta, acompañados también por la Ertzaintza.

Agricultores y ganaderos denunciarán así la "falta de apoyo" que sienten ante el avance de la dermatosis, las "consecuencias fatales en caso de un único positivo" y también su preocupación por el acuerdo UE-Mercosur que, en su opinión, será "la puntilla" del sector ganadero europeo.

Esta protesta "entorpecerá" el tráfico en la AP-8 durante un "par de horas" y también en la N-1, GI-636 y la N-121-A.