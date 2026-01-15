PROTESTAK
Nekazari eta abeltzainek protesta egingo dute gaur Biriatuko mugan

EHNE, ENBA eta UAGN sindikatuek traktoreak hartuta Biriatura joateko deia egin dute, Mercosur akordioaren aurka eta dermatosi nodularraren harira protesta egiteko. Lau zutabetan joango dira Irungo Zaisa poligonoraino, eta handik Biriatuko ordainlekura abiatuko dira. 12:00etan manifestua irakurriko dute eta bi orduz egongo dira bertan. 

Traktoreak Biriatun. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Hego Euskal Herriko abeltzain eta nekazariek traktore martxa egingo dute gaur eguerdian Biriatuko ordainlekuan, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza akordioa salatzeko. 

EHNE, ENBA eta UAGN sindikatuek deitutako mobilizazioa baliatuko dute, gainera, dermatosi nodular kutsakorraren auziak eragiten dien kezka azaleratzeko. 

Deitzaileek azaldu dutenez, lau zutabetan aterako dira Irungo Zaisa poligonora bidean. Zarautzen 09:00etan egin dute hitzordua, 09:45ean Urbil merkatalgunean, 09:30ean Andoainen eta 10:15ean Gaintxurizketan. 

Irungo Zaisa poligonoan bat egin ondoren, Biriatuko ordainlekura abiatuko dira Ertzaintzak lagunduta. 

11:00ak aldera elkartuko dira Biriatuko ordainlekuan, eta eskuinaldeko zabalgunean kontzentrazioa egingo dute. 12:00etan manifestua irakurriko dute eta 14:00ak arte egongo dira bertan. 

Antolatzaileen arabera, traktoreek AP-8ko eskuineko erreia okupatuko dute, ezkerreko erreia libre utziz. 

Kontzentrazioa amaitu ostean, traktoreak etorritako bidetik itzuliko dira. 

Aipaturiko protestak eragina izango du AP-8an, N-1ean, GI-636an eta N-121-A errepidean. Hori dela eta, arretaz gidatzeko deia egin dute. 

