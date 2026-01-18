ELECCIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Lander Martínez: "Yolanda Díaz sigue siendo el mejor activo que tenemos y siempre ha sido nuestra apuesta"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lander Martinez: "Yolanda Diaz gure aktiborik onena da eta beti izan da gure apustua"
author image

EITB

Última actualización

El diputado vasco de Sumar ha admitido que están trabajando con "mimo" para "crear espacios unitarios" y "espacios de confianza" entre partidos para que haya "una sola papeleta en cada nivel institucional".

Sumar Yolanda Díaz Elecciones Lander Martínez Hierro Política Partidos Políticos

Te puede interesar

Iñigo Ansola EAJren BBBko buruzagia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ansola reitera que no hubo "irregularidades" en el caso del palacete derribado y defiende la presunción de inocencia de los concejales jeltzales

El presidente del BBB del PNV se ha mostrado "sorprendido" por el registro de la Ertzaintza de las dependencias municipales de Getxo, y ha subrayado que no hay "ninguna persona investigada" en el caso. No obstante, ha señalado que el PNV "tomará cartas en el asunto" si observase alguna irregularidad o actitud no-ética. 
Entrevista en Radio Euskadi al obispo de Vitoria Juan Carlos Elizalde
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Elizalde critica la "falta de agradecimiento" por haber donado la iglesia de San Francisco para el Memorial 3 de marzo

El obispo de Vitoria-Gasteiz también ha denunciado la "lentitud enorme" en temas administrativos y la "tensión" con las asociaciones de víctimas, que, en palabras de Elizalde, "son de cáscara armaga y dificultan un patronato tranquilo". No obstante, ha celebrado que ya exista un proyecto "después de tanto tiempo" y ha restado importancia a que el Memorial no abra sus puertas para el aniversario de la masacre de 1976. 
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu pide un "salto en la soberanía" con un nuevo estatus para no "estar negociando transferencias" otros 40 años

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha reivindicado la necesidad de dar "un salto en la soberanía" y poner "en el centro del debate" un nuevo estatus político para Euskadi que le "reconozca como nación" y garantice una "relación bilateral efectiva" con el Estado para no tener que "estar negociando las transferencias en los siguientes 40 años".

maria-ubarretxena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ubarretxena: "Hemos abierto un resquicio en la puerta de la Seguridad Social, cerrada durante años"

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco se ha mostrado "más tranquila" con el traspaso de las cinco últimas competencias y ha subrayado que el resto se seguirá negociando. No cree, además, que sean las últimas que se cierren con el gobierno de Sánchez, aunque ha expresado su "preocupación" porque un posible cambio de gobierno dificultaría la negociación, sobre todo con la extrema derecha implicada.

Cargar más
Publicidad
X