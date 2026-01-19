El Lehendakari participará en el Foro de Davos a partir de este martes

El Lehendakari, Imanol Pradales, participará desde el martes y hasta el jueves en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), donde reivindicará "la fiabilidad, la competitividad y la cohesión social" de Euskadi.

La ciudad de los Alpes suizos acoges estos días la 56 edición del foro, en la que se darán cita alrededor de 3.000 representantes políticos y económicos procedentes de 130 países, para abordar los principales retos de 2026, bajo el lema "Un Espíritu de Diálogo". Sobre la mesa estarán temas como la gobernanza económica mundial, la geopolítica, la sostenibilidad, la transformación económica o la cohesión social.

Esta es la primera vez que Euskadi y un Lehendakari participan en la cumbre líder en el ámbito económico internacional. Pradales ha adelantado que servirá para "poner a Euskadi en el escaparate mundial", para "defender los intereses" de la sociedad vasca, y reivindicar un modelo vasco de desarrollo que combina "competitividad y cohesión social".

Además, la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, destacó la semana pasada que es una oportunidad "de intercambio diplomático mundial para el posicionamiento estratégico y el establecimiento de agendas entre numerosos actores".