Lehendakariak Davosko Foroan parte hartuko du asteartetik aurrera
Lehen aldia da Euskadik eta lehendakari batek puntako foro ekonomiko horretan parte hartzen duena. Imanol Pradalesen asmoa da Euskadi "lurralde fidagarri, lehiakor eta nazioarteko adostasun handiekin lerrokatutako" gisa erakustea.
Imanol Pradales lehendakariak Davosko (Suitza) Munduko Ekonomia Foroan parte hartuko du asteartetik ostegunera bitartean, Euskadi lurralde "fidagarri, lehiakor eta gizartearekin kohesia duena" gisa aurkezteko helburuarekin.
Foroaren 56. edizioa egiten ari dira egunotan Suitzako hirian. Bertan, 130 herrialdetako 3.000 ordezkari politiko eta ekonomiko inguru bilduko dira, "Elkarrizketarako Espiritua" lelopean, 2026ko erronka nagusiei heltzeko. Mahai gainean, munduko gobernantza ekonomikoa, geopolitika, jasangarritasuna, eraldaketa ekonomikoa eta gizarte-kohesioa izango dira, besteak beste.
Pradalesek aurreratu duenez, "Euskadi munduko erakusleihoan jartzeko", euskal gizartearen "interesak defendatzeko" eta "lehiakortasuna eta gizarte-kohesioa" uztartzen dituen euskal garapen-eredua aldarrikatzeko balioko du.
Gainera, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak joan den astean nabarmendu zuenez, mundu osoko agenteen artean "harreman diplomatikoak egiteko aukera" eskaintzen du foro honek, "jarrera estrategikoa hartuz eta eragile askoren arteko agendak ezarriz".
